Терапевт Константинова рассказала, что может привести к смерти при гриппе

Развитие респираторного дисстресс-синдрома с тяжелой дыхательной недостаточностью.

Генерализованная вирусная инфекция.

Присоединение инфекции бактериальной природы.

Обострившиеся тяжелые хронические заболевания.

«к летальному исходу при гриппе может привести любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу».

«При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и приводит к воспалению стенки сосудов, а при частых инфекциях – к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это вызывает изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта», - предупредила врач.

Терапевт Константинова перечислила в интервью основные причины летального исхода при заболевании гриппом.Беседуя с URA.RU, медик констатировала , чтоКонстатинова подчеркнула, что человеку, заболевшему гриппом, необходим постельный режим – игнорирование данного требования чревато опасными осложнениями. Терапеват объяснила, что физические нагрузки при гриппе способствуют распространению вируса в организме за более короткой срок, поскольку при этом активизируется кровообращение.Константинова отметила, что у человека, не соблюдавшего постельного режима при гриппе, развитие инфаркта может произойти спустя две или три недели.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России в феврале ожидается сильный всплеск заболеваемости ОРВИ , включая грипп.

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