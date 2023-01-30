Терапевт Константинова рассказала, что может привести к смерти при гриппе

839 Фото: https://unsplash.com/photos/zQEmEAb-WpY
рука пациента под капельницей

Врач-терапевт Марина Константинова: осложнения имеющихся хронических нарушений, присоединение других инфекций, развитие дыхательной недостаточности могут вести к смерти при гриппе.

Терапевт Константинова перечислила в интервью основные причины летального исхода при заболевании гриппом.
  • Развитие респираторного дисстресс-синдрома с тяжелой дыхательной недостаточностью.
  • Генерализованная вирусная инфекция.
  • Присоединение инфекции бактериальной природы.
  • Обострившиеся тяжелые хронические заболевания.
Беседуя с URA.RU, медик констатировала, что

«к летальному исходу при гриппе может привести любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу».

Констатинова подчеркнула, что человеку, заболевшему гриппом, необходим постельный режим – игнорирование данного требования чревато опасными осложнениями. Терапеват объяснила, что физические нагрузки при гриппе способствуют распространению вируса в организме за более короткой срок, поскольку при этом активизируется кровообращение.

Последствием перенесенного «на ногах» гриппа могут стать поражения легких, сердца и печени


«При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и приводит к воспалению стенки сосудов, а при частых инфекциях –  к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это вызывает изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта», - предупредила врач.

Константинова отметила, что у человека, не соблюдавшего постельного режима при гриппе, развитие инфаркта может произойти спустя две или три недели.

Последствием перенесенного гриппа может стать воспаление сердца


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России в феврале ожидается сильный всплеск заболеваемости ОРВИ, включая грипп.

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Теги : осложнения гриппа, причины смерти, Марина Константинова

Комментарии

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    30-01-2023 16:02  