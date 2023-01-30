Терапевт Константинова рассказала, что может привести к смерти при гриппе
Врач-терапевт Марина Константинова: осложнения имеющихся хронических нарушений, присоединение других инфекций, развитие дыхательной недостаточности могут вести к смерти при гриппе.
Терапевт Константинова перечислила в интервью основные причины летального исхода при заболевании гриппом.
- Развитие респираторного дисстресс-синдрома с тяжелой дыхательной недостаточностью.
- Генерализованная вирусная инфекция.
- Присоединение инфекции бактериальной природы.
- Обострившиеся тяжелые хронические заболевания.
«к летальному исходу при гриппе может привести любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу».
Констатинова подчеркнула, что человеку, заболевшему гриппом, необходим постельный режим – игнорирование данного требования чревато опасными осложнениями. Терапеват объяснила, что физические нагрузки при гриппе способствуют распространению вируса в организме за более короткой срок, поскольку при этом активизируется кровообращение.
«При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и приводит к воспалению стенки сосудов, а при частых инфекциях – к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это вызывает изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта», - предупредила врач.
Константинова отметила, что у человека, не соблюдавшего постельного режима при гриппе, развитие инфаркта может произойти спустя две или три недели.
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