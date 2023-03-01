Чем опасна искривленная перегородка носа: объясняет эксперт
Последствиями искривления носовой перегородки могут стать развитие гайморита и апноэ, при котором для человека повышается риск слабоумия.
Доктор медицинских наук, оториноларинголог Юрий Русецкий объяснил «Москве 24», чем опасна искривленная перегородка носа. Эксперт отметил: степень вреда такого нарушения зависит от глубины искривления. В некоторых случаях кривизна перегородки оказывается несильной – люди могут даже не замечать этого несовершенства. Но сильное искривление, которое не исправляется, может стать фактором по-настоящему опасных нарушений.
«Первый признак сильно искривленной перегородки – затрудненное носовое дыхание. Кроме того, у человека ноздри могут дышать по-разному: одна хуже, другая лучше», - поделился Русецкий.
Врач предупредил: кривая носовая перегородка способствует неправильном поступлению воздуха в носоглотку – вместо беспрепятственного потока он начинает скапливаться рядом с искривлением. В результате происходит пересыхание тонкой слизистой оболочки с образованием корочек и язв.
Кроме того, искривление носовой перегородки негативно сказывается на состоянии головного мозга, поскольку он получает меньше кислорода:
«у человека могут быть головные боли, апноэ».
Еще одно последствие кривой перегороди – гайморит. Русецкий уточнил, что гайморовы, лобные пазухи и зона носовой полости особенно часто страдают из-за этого нарушения: могут развиться хронический синусит, фронтит, этмоидит.
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Юрий Русецкий
Здоровье
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ
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