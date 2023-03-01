Чем опасна искривленная перегородка носа: объясняет эксперт

«Первый признак сильно искривленной перегородки – затрудненное носовое дыхание. Кроме того, у человека ноздри могут дышать по-разному: одна хуже, другая лучше», - поделился Русецкий.

«у человека могут быть головные боли, апноэ».

Доктор медицинских наук, оториноларинголог Юрий Русецкий объяснил «Москве 24», чем опасна искривленная перегородка носа. Эксперт отметил: степень вреда такого нарушения зависит от глубины искривления. В некоторых случаях кривизна перегородки оказывается несильной – люди могут даже не замечать этого несовершенства. Но сильное искривление, которое не исправляется, может стать фактором по-настоящему опасных нарушений.Врач предупредил: кривая носовая перегородка способствует неправильном поступлению воздуха в носоглотку – вместо беспрепятственного потока он начинает скапливаться рядом с искривлением. В результате происходит пересыхание тонкой слизистой оболочки с образованием корочек и язв.Кроме того, искривление носовой перегородки негативно сказывается на состоянии головного мозга, поскольку он получает меньше кислорода:Еще одно последствие кривой перегороди – гайморит. Русецкий уточнил, что гайморовы, лобные пазухи и зона носовой полости особенно часто страдают из-за этого нарушения: могут развиться хронический синусит, фронтит, этмоидит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать металлический привкус во рту.

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