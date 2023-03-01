Врач Комова: иногда привкус железа во рту является признаком рака
В комментарии врача-гигиениста Ольги Комовой были названы патологии, взывающие появление во рту «железного» привкуса.
Врач Комова отметила, что чаще всего вкус металла во рту ощущают люди с проблемами в ротовой полости, связанные с состоянием зубов и десен.
«Металлический привкус во рту может появиться по разным причинам, но в первую очередь это недостаточная гигиена полости рта при гингивите, пародонтите», - сказала медик изданию «Клопс».
Также Комова назвала другие возможные причины этого нарушения.
- Болезни желудочно-кишечного тракта.
- ЛОР-заболевания (поражающие ухо, горло или нос).
- Прием препаратов с железом, цинком.
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Ольга Комова
Здоровье
стоматолог-гигиенист
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