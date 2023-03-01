Врач Комова: иногда привкус железа во рту является признаком рака

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привкус железа во рту

В комментарии врача-гигиениста Ольги Комовой были названы патологии, взывающие появление во рту «железного» привкуса.

Врач Комова отметила, что чаще всего вкус металла во рту ощущают люди с проблемами в ротовой полости, связанные с состоянием зубов и десен.

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«Металлический привкус во рту может появиться по разным причинам, но в первую очередь это недостаточная гигиена полости рта при гингивите, пародонтите», - сказала медик изданию «Клопс».

Также Комова назвала другие возможные причины этого нарушения.
  • Болезни желудочно-кишечного тракта.
  • ЛОР-заболевания (поражающие ухо, горло или нос).
  • Прием препаратов с железом, цинком.
Врач Комова отметила, что иногда привкус железа во рту является признаком рака – поэтому, если он появляется в отсутствие каких-то стоматологических изъянов, нужно обязательно обратиться к медикам за проверкой.

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Ольга Комова
Ольга Комова
Здоровье
стоматолог-гигиенист
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