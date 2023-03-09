Онколог Ильин рассказал об особенностях вызывающего рак вируса

«До 80 процентов взрослого населения инфицированы ВПЧ».

Рак шейки матки.

Рак наружных половых органов.

Вагинальный рак.

Рак анального прохода.

Рак ротоглотки.

«Примерно у 10-15 процентов носителей организму не удается избавиться от вирусов, и они оккупируют ткани органов-мишеней, вызывая повреждения, способные переродиться в рак», - сказал «Ленте.ру» онколог Ильин.

Онколог Ильин предупредил в интервью: вызывающий рак ВПЧ является очень распространенным вирусом:Медик рассказал, какие виды рака могут развиваться в связи с заражением этим вирусом.Специалист отметил, что ВПЧ может очень долго (десятилетиями!) не проявляться какими-то внешними симптомами. Когда они возникают, то выглядят как генитальные бородавки или дисплазия шейки матки, папилломы. Довольно часто организм, в который проникает вирус, обладает достаточными ресурсами, чтобы побороть его и изгнать. Однако иммунитет к ВПЧ не формируется – им можно заражаться неоднократно.Врач заявил, что одним из лучших способов избежать опасных последствий заражения ВПЧ является вакцинация. По словам врача, прививаться полезно даже тем, кто уже является его носителем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опасные заболевания печени могут возникать у людей, принимающих растительные БАДы.

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