Онколог Ильин рассказал об особенностях вызывающего рак вируса
Врач-онколог Антон Ильин: заражением вирусом папилломы человека (ВПЧ) может стать причиной рака.
Онколог Ильин предупредил в интервью: вызывающий рак ВПЧ является очень распространенным вирусом:
«До 80 процентов взрослого населения инфицированы ВПЧ».
Медик рассказал, какие виды рака могут развиваться в связи с заражением этим вирусом.
- Рак шейки матки.
- Рак наружных половых органов.
- Вагинальный рак.
- Рак анального прохода.
- Рак ротоглотки.
«Примерно у 10-15 процентов носителей организму не удается избавиться от вирусов, и они оккупируют ткани органов-мишеней, вызывая повреждения, способные переродиться в рак», - сказал «Ленте.ру» онколог Ильин.
Врач заявил, что одним из лучших способов избежать опасных последствий заражения ВПЧ является вакцинация. По словам врача, прививаться полезно даже тем, кто уже является его носителем.
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Антон Ильин
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