Врач Прашнова: растительные добавки могут вызывать гепатит и цирроз

«от легкого повышения уровня печеночных ферментов до острого или хронического гепатита, цирроза, печеночной недостаточности, острого и хронического холангита, макро- и микровезикулярного стеатоза и сосудистых поражений».

Врач Прашнова предупредила в интервью о возможном вреде добавок с растительными компонентами. Медик констатировала, что такие добавки нередко ведут к лекарственному поражению печени –Прашнова отметила, что на сегодняшний день более ста препаратов считаются токсичными для печени. Гепатолог уточнила, что в БАДах могут содержаться растения с неправильно идентифицированными свойствами или неподходящие части растений – в своем действии они могут быть очень опасными для этого органа. В Европе употребление растительных средств находится на девятом месте среди факторов, наиболее часто вызывающих лекарственное поражение печени.Также, беседуя с «Газетой.ru», врач добавила , что в растительных добавках могут содержаться незаявленные производителем субстанции или вещества неизвестного происхождения. Особенно высокому риску проблем с печенью подвергаются люди, увлекающиеся приемом добавок для похудения или помогающих набирать мышечную массу, а также азиатских, «аюрведических» фитопрепаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на почечные патологии.

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