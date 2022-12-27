Онколог Ильин: какими могут быть неочевидные симптомы рака

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усталость

Злокачественное заболевание может проявляться симптомами, которые не ассоциируются с чем-то опасным, предупредил врач-онколог Антон Ильин.

Говоря о возможных неочевидных симптомах рака, онколог Ильин отметил в интервью:

«Коварство онкологических заболеваний заключается в том, что довольно долго они могут не давать о себе знать, а о том, что он болен, человек понимает только тогда, когда опухоль уже значительно вырастает».

Беседуя с «Газетой.Ru», врач подчеркнул: чтобы определить рак по каким-то внешним симптомам, нужно придавать значение любому изменению самочувствия. Ильин уточнил, какие неочевидные симптомы могут
  • Похудение без очевидной причины.
  • Хроническая усталость.
  • Упадок сил, выраженная слабость.
  • Стойкая незначительно повышенная температура тела.
Ильин добавил, что возникающая в организме злокачественная опухоль начинает вбирать большую часть питательных веществ, что и способствует похудению вкупе со слабостью – данное состояние известно как раковая кахексия.

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«При раковой кахексии человек часто худеет в самых необычных местах – например, живот и бедра могут сохранять излишние объемы, а руки и плечи начинают буквально иссыхать. Это один из самых очевидных признаков раковой кахексии», - поделился врач.

Онколог уточнил, что в случае раковой кахексии у человека практически полностью исчезает аппетит. Это происходит вследствие интоксикации организма, вызываемой гибнущими опухолевыми клетками.

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Антон Ильин
Антон Ильин
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук
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