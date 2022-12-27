Онколог Ильин: какими могут быть неочевидные симптомы рака

«Коварство онкологических заболеваний заключается в том, что довольно долго они могут не давать о себе знать, а о том, что он болен, человек понимает только тогда, когда опухоль уже значительно вырастает».

Похудение без очевидной причины.

Хроническая усталость.

Упадок сил, выраженная слабость.

Стойкая незначительно повышенная температура тела.

«При раковой кахексии человек часто худеет в самых необычных местах – например, живот и бедра могут сохранять излишние объемы, а руки и плечи начинают буквально иссыхать. Это один из самых очевидных признаков раковой кахексии», - поделился врач.

Говоря о возможных неочевидных симптомах рака, онколог Ильин отметил в интервью:Беседуя с «Газетой.Ru», врач подчеркнул: чтобы определить рак по каким-то внешним симптомам, нужно придавать значение любому изменению самочувствия. Ильин уточнил , какие неочевидные симптомы могутИльин добавил, что возникающая в организме злокачественная опухоль начинает вбирать большую часть питательных веществ, что и способствует похудению вкупе со слабостью – данное состояние известно как раковая кахексия.Онколог уточнил, что в случае раковой кахексии у человека практически полностью исчезает аппетит. Это происходит вследствие интоксикации организма, вызываемой гибнущими опухолевыми клетками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы рака поджелудочной могут стать заметными после праздничного ужина.

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