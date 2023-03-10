Дерматолог Жовтан назвала патологические причины плохого вида ногтей

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ногти

Дерматолог Наталия Жовтан: иногда непривлекательный внешний вид ногтей указывает на аутоиммунные заболевания.

Дерматолог Жовтан сообщила в интервью, что ногтям свойственно портиться внешне с возрастом. В юности и молодости ногтевые пластины отличаются розовым тоном и гладкой поверхностью. Ухудшение их внешнего вида становится одним из признаков старения – пластины теряют прозрачность, приобретают матовость, также на них появляются микротрещины, шероховатости.

Но также плохой вид ногтей бывает обусловлен патологическими причинами. В частности, их тусклость и расслоение могут указывать на железодефицитную анемию.

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«Неровные ногти могут наблюдаться при аутоиммунных заболеваниях: например, при гнездной алопеции, атопическом дерматите. В таких случаях на поверхности ногтей могут присутствовать наперстковидные вдавления – это не дырочки, а именно углубления», - уточнила дерматолог, беседуя с «Газетой.Ru».

Наталия Жовтан добавила, что состоянию ногтей могут угрожать некоторые привычки, особенности образа жизни людей. В частности, использование бытовых моющих средств без надевания перчаток или неправильный маникюр, хождение без перчаток в холодную погоду, ношение тяжестей, несоблюдение техники безопасности при выполнении той или иной работы.

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Наталия Жовтан
Наталия Жовтан
Здоровье
врач-дерматовенеролог, дерматолог
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