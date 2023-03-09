Врач Михалева: выпадение волос и сухость кожи могут указывать на гормональный дисбаланс
Врач-эндокринолог Оксана Михалева перечислила признаки гормонального дисбаланса.
В интервью врача прозвучало предупреждение о том, что
«выпадение волос может являться одним из симптомов эндокринного заболевания, при котором происходит нарушение выработки гормонов».
В частности, отметила Оксана Михалева, обильная потеря волос часто бывает связана с повышенной выработкой мужских половых гормонов.
Также в интервью врача «Лайфу» были перечислены другие симптомы, указывающие на гормональный дисбаланс. Одним из них медик назвала сухость кожи. Эндокринолог объяснила: сухую кожу может объяснять гипофункция щитовидной железы, заболевания надпочечников, сахарный диабет. Данные патологии тесно связаны с нарушениями в производстве гормонов, их недостатком.
Еще одним симптомом неблагоприятных гормональных изменений, сниженной выработки гормонов может быть прибавка в весе. Лишние килограммы появляются на фоне заболеваний, возникающих из-за того, что организм не производит нужные гормоны, – например, на фоне гипотериоза, диабета, опухолей надпочечников или гипофиза.
«Кроме того, признаками нарушения выработки гормонов являются повышение артериального давления, укрупнение и огрубение черт лица», - добавила Михалева.
Другие признаки, которые могут указывать на гормональный дисбаланс:
- увеличенная передняя поверхность шеи
- нарушения менструального цикла, возникающие у женщин до 45 лет
- выделения из молочных желез у женщин, из грудных желез у мужчин
- темные жесткие длинные волосы на лице и теле у женщин (гирсутизм)
- угревая сыпь у женщин старше 25 лет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что плохой аппетит у женщин может быть симптомом рака яичников.
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Оксана Михалева
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук
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