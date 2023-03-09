Врач Михалева: выпадение волос и сухость кожи могут указывать на гормональный дисбаланс

«выпадение волос может являться одним из симптомов эндокринного заболевания, при котором происходит нарушение выработки гормонов».

«Кроме того, признаками нарушения выработки гормонов являются повышение артериального давления, укрупнение и огрубение черт лица», - добавила Михалева.

увеличенная передняя поверхность шеи

нарушения менструального цикла, возникающие у женщин до 45 лет

выделения из молочных желез у женщин, из грудных желез у мужчин

темные жесткие длинные волосы на лице и теле у женщин (гирсутизм)

угревая сыпь у женщин старше 25 лет.

В интервью врача прозвучало предупреждение о том, чтоВ частности, отметила Оксана Михалева, обильная потеря волос часто бывает связана с повышенной выработкой мужских половых гормонов.Также в интервью врача «Лайфу» были перечислены другие симптомы, указывающие на гормональный дисбаланс. Одним из них медик назвала сухость кожи. Эндокринолог объяснила: сухую кожу может объяснять гипофункция щитовидной железы, заболевания надпочечников, сахарный диабет. Данные патологии тесно связаны с нарушениями в производстве гормонов, их недостатком.Еще одним симптомом неблагоприятных гормональных изменений, сниженной выработки гормонов может быть прибавка в весе. Лишние килограммы появляются на фоне заболеваний, возникающих из-за того, что организм не производит нужные гормоны, – например, на фоне гипотериоза, диабета, опухолей надпочечников или гипофиза.Другие признаки, которые могут указывать на гормональный дисбаланс:Специалист посоветовала при возникновении перечисленных симптомов обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что плохой аппетит у женщин может быть симптомом рака яичников

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