Врач Михалева: выпадение волос и сухость кожи могут указывать на гормональный дисбаланс

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выпадение волос

Врач-эндокринолог Оксана Михалева перечислила признаки гормонального дисбаланса.

В интервью врача прозвучало предупреждение о том, что

«выпадение волос может являться одним из симптомов эндокринного заболевания, при котором происходит нарушение выработки гормонов».

В частности, отметила Оксана Михалева, обильная потеря волос часто бывает связана с повышенной выработкой мужских половых гормонов.

Также в интервью врача «Лайфу» были перечислены другие симптомы, указывающие на гормональный дисбаланс. Одним из них медик назвала сухость кожи. Эндокринолог объяснила: сухую кожу может объяснять гипофункция щитовидной железы, заболевания надпочечников, сахарный диабет. Данные патологии тесно связаны с нарушениями в производстве гормонов, их недостатком.

Еще одним симптомом неблагоприятных гормональных изменений, сниженной выработки гормонов может быть прибавка в весе. Лишние килограммы появляются на фоне заболеваний, возникающих из-за того, что организм не производит нужные гормоны, – например, на фоне гипотериоза, диабета, опухолей надпочечников или гипофиза.

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«Кроме того, признаками нарушения выработки гормонов являются повышение артериального давления, укрупнение и огрубение черт лица», - добавила Михалева.

Другие признаки, которые могут указывать на гормональный дисбаланс:
  • увеличенная передняя поверхность шеи
  • нарушения менструального цикла, возникающие у женщин до 45 лет
  • выделения из молочных желез у женщин, из грудных желез у мужчин
  • темные жесткие длинные волосы на лице и теле у женщин (гирсутизм)
  • угревая сыпь у женщин старше 25 лет.
Специалист посоветовала при возникновении перечисленных симптомов обращаться к врачу.

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Оксана Михалева
Оксана Михалева
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук
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