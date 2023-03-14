Почему может возникнуть аневризма?

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клетки крови

Чаще всего аневризма возникает в аорте, самой большой артерии в организме человека.

Аневризма представляет собой аномальное вздутие,  которое может образоваться в любом кровеносном сосуде. Чаще всего врачи говорят об аневризме аорты, самой большой артерии в человеческом теле.

В нормальных условиях стенки артерий остаются достаточно толстыми и прочными, чтобы выдерживать оказываемое на них давление. Но если в каком-то месте сосудистой стенки возникает дегенерация (изнашивание, слабость), то под давлением крови этот участок начинает выпячиваться, образуя небольшой «мешочек» – это и есть  аневризма.

Аневризмы грудной аорты


Аневризма аорты чаще формируется в двух конкретных местах.
  • В брюшной полости, в части аорты, проходящей через середину в нижнюю часть живота.
  • В грудной клетке, в части аорты, проникающей в грудину.
Почему может возникнуть аневризма? Наличие некоторых патологий делает людей более подверженными этой сосудистой патологии, рассказали медицинские эксперты портала Pronews. Они перечислили факторы, которые значительно повышают риск образования аневризмы.
  • Атеросклероз и повышенный уровень холестерина.
  • Гипертония.
  • Травмы грудной клетки, локальное повреждение артерии.
  • Врожденная аномалия (например, синдром Марфана, двустворчатый аортальный клапан).
  • Пожилой возраст.
Специалисты рекомендуют проходить профилактические обследования, чтобы своевременно выявлять патологию. Когда появляются ее заметные симптомы, это обычно означает, что аневризма достигла большой величины или же произошел ее разрыв.

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