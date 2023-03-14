В брюшной полости, в части аорты, проходящей через середину в нижнюю часть живота.

В грудной клетке, в части аорты, проникающей в грудину.

Атеросклероз и повышенный уровень холестерина.

Гипертония.

Травмы грудной клетки, локальное повреждение артерии.

Врожденная аномалия (например, синдром Марфана, двустворчатый аортальный клапан).

Пожилой возраст.

Аневризма представляет собой аномальное вздутие, которое может образоваться в любом кровеносном сосуде. Чаще всего врачи говорят об аневризме аорты, самой большой артерии в человеческом теле.В нормальных условиях стенки артерий остаются достаточно толстыми и прочными, чтобы выдерживать оказываемое на них давление. Но если в каком-то месте сосудистой стенки возникает дегенерация (изнашивание, слабость), то под давлением крови этот участок начинает выпячиваться, образуя небольшой «мешочек» – это и есть аневризма.Аневризма аорты чаще формируется в двух конкретных местах.Почему может возникнуть аневризма? Наличие некоторых патологий делает людей более подверженными этой сосудистой патологии, рассказали медицинские эксперты портала Pronews. Они перечислили факторы, которые значительно повышают риск образования аневризмы.Специалисты рекомендуют проходить профилактические обследования, чтобы своевременно выявлять патологию. Когда появляются ее заметные симптомы, это обычно означает, что аневризма достигла большой величины или же произошел ее разрыв.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение формы пальцев может быт признаком рака легких.

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