Почему может возникнуть аневризма?
Чаще всего аневризма возникает в аорте, самой большой артерии в организме человека.
Аневризма представляет собой аномальное вздутие, которое может образоваться в любом кровеносном сосуде. Чаще всего врачи говорят об аневризме аорты, самой большой артерии в человеческом теле.
В нормальных условиях стенки артерий остаются достаточно толстыми и прочными, чтобы выдерживать оказываемое на них давление. Но если в каком-то месте сосудистой стенки возникает дегенерация (изнашивание, слабость), то под давлением крови этот участок начинает выпячиваться, образуя небольшой «мешочек» – это и есть аневризма.
Аневризма аорты чаще формируется в двух конкретных местах.
- В брюшной полости, в части аорты, проходящей через середину в нижнюю часть живота.
- В грудной клетке, в части аорты, проникающей в грудину.
- Атеросклероз и повышенный уровень холестерина.
- Гипертония.
- Травмы грудной клетки, локальное повреждение артерии.
- Врожденная аномалия (например, синдром Марфана, двустворчатый аортальный клапан).
- Пожилой возраст.
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