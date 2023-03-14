Изменение формы пальцев может быт признаком рака легких
Признаки рака легких могут включать изменение формы пальцев на правой или левой руке.
Самый высокий риск появления злокачественной опухоли в легком присущ курильщикам, а также людям, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма, – об этом напомнили онкологи из организации Macmillan Cancer Support. Изданию Express медики рассказали, что один из признаков этого заболевания можно заметить на правой руке – в его случае возникают так называемые
«барабанные палочки». Данный термин используется, когда меняется форма пальцев: она начинает напоминать палочки для ударных инструментов.
«Кончики пальцев становятся более крупными, а ногти – более изогнутыми».
Подобное изменение формы пальцев в случае рака легких может происходить и на левой, и на правой руке.
«Еще один признак заболевания может включать боль в плече, распространяющуюся вниз по руке», - добавили специалисты.
Также они назвали другие симптомы рака легких из числа встречающихся наиболее часто.
- Кашель в течение трех недель и более.
- Изменение привычного кашля.
- Инфекция грудной клетки, которая долго не проходит, или повторно возникающая спустя время.
- Беспричинные одышка и хрипы.
- Следы крови в мокроте при кашле.
- Боль в груди или плече, которая не проходит.
- Хриплый голос в течение трех недель и более.
- Потеря аппетита и веса без видимых причин.
- Чувство постоянной усталости.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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