Изменение формы пальцев может быт признаком рака легких

«Кончики пальцев становятся более крупными, а ногти – более изогнутыми».

«Еще один признак заболевания может включать боль в плече, распространяющуюся вниз по руке», - добавили специалисты.

Кашель в течение трех недель и более.

Изменение привычного кашля.

Инфекция грудной клетки, которая долго не проходит, или повторно возникающая спустя время.

Беспричинные одышка и хрипы.

Следы крови в мокроте при кашле.

Боль в груди или плече, которая не проходит.

Хриплый голос в течение трех недель и более.

Потеря аппетита и веса без видимых причин.

Чувство постоянной усталости.

Самый высокий риск появления злокачественной опухоли в легком присущ курильщикам, а также людям, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма, – об этом напомнили онкологи из организации Macmillan Cancer Support. Изданию Express медики рассказали, что один из признаков этого заболевания можно заметить на правой руке – в его случае возникают так называемые«барабанные палочки». Данный термин используется, когда меняется форма пальцев: она начинает напоминать палочки для ударных инструментов.Подобное изменение формы пальцев в случае рака легких может происходить и на левой, и на правой руке.Также они назвали другие симптомы рака легких из числа встречающихся наиболее часто.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой утренний симптом может возникать за несколько дней до инсульта.

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