Изменение формы пальцев может быт признаком рака легких

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рука

Признаки рака легких могут включать изменение формы пальцев на правой или левой руке.

Самый высокий риск появления злокачественной опухоли в легком присущ курильщикам, а также людям, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма, – об этом напомнили онкологи из организации Macmillan Cancer Support. Изданию Express медики рассказали, что один из признаков этого заболевания можно заметить на правой руке – в его случае возникают так называемые
«барабанные палочки». Данный термин используется, когда меняется форма пальцев: она начинает напоминать палочки для ударных инструментов.

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«Кончики пальцев становятся более крупными, а ногти – более изогнутыми».

Подобное изменение формы пальцев в случае рака легких может происходить и на левой, и на правой руке.

Изменение формы пальцев может быть признаком смертельной болезни легких


«Еще один признак заболевания может включать боль в плече, распространяющуюся вниз по руке», - добавили специалисты.

Также они назвали другие симптомы рака легких из числа встречающихся наиболее часто.
  • Кашель в течение трех недель и более.
  • Изменение привычного кашля.
  • Инфекция грудной клетки, которая долго не проходит, или повторно возникающая спустя время.
  • Беспричинные одышка и хрипы.
  • Следы крови в мокроте при кашле.
  • Боль в груди или плече, которая не проходит.
  • Хриплый голос в течение трех недель и более.
  • Потеря аппетита и веса без видимых причин.
  • Чувство постоянной усталости.
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