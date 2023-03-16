Медик Водолазкая рассказала, какой хлеб можно есть даже при диабете

«В составе обычного белого и черного хлеба можно увидеть технологические примеси, ароматизаторы, сахар. При сахарном диабете и при заболеваниях сердца и сосудов следует особенно строго контролировать количество такого хлеба в рационе», - отметила врач-эндокринолог.

«Такой хлеб будет сохранять все те ценности, которые есть в зерне, – это витамины, аминокислоты, различные виды углеводов, в том числе пищевые волокна, которые необходимы и будут полезны для микробиоты и ряда биохимических процессов», – констатировала эксперт.

Медик Водолазкая рассказала в интервью, почему нужно с большой осторожностью покупать белый или черный хлеб.Беседуя с «Газетой.Ru», специалист объяснила , что хлеб, который производится с использованием муки высшего сорта, становится источником большого количества углеводов, быстро усваиваемых организмом. Такое усвоение обусловлено тем, что зерно подвергается агрессивной обработке, в результате чего лишается ценных для организма компонентов. Мука из такого зерна содержит практически только лишь крахмал. Изделия из нее (тот же хлеб) вызывают резкие колебания уровня сахара в крови, когда сначала происходит его стремительное повышение, а затем – спад. Регулярное употребление хлебобулочных изделий из муки высшего сорта способствует развитию процессов, ведущих к ожирению и диабету. Вдобавок избыток углеводных продуктов в рационе негативно сказывается на состоянии кровеносных сосудов.Ангелина Водолазкая посоветовала есть цельнозерновой хлеб. По словам медика, он допустим к употреблению даже при имеющемся диабете.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды чая полезно пить людям с диабетом.

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