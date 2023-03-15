Черный и ромашковый чай полезны при диабете

Согласно исследованиям, питье чая может быть очень полезной привычкой для диабетиков. Разные виды чаев содержат антиоксиданты и микроэлементы, содействующие уменьшению воспаления, повышению иммунитета и энергии, улучшения кровообращения. Кроме того, они делают клетки более чувствительными к инсулину.О том, какие чаи полезны при диабете, рассказали эксперты портала Food News.Есть исследовательские данные о том, что люди, употреблявшие зеленый чай более 12 недель, имели меньшую окружность талии и меньше жира, чем те, кто его не пил. Ожирение является одним из главных провокаторов диабета 2 типа, оно увеличивает риск этого заболевания минимум в шесть раз.Зеленый чай также содержит эпигаллокатехин (EGCG), который, как было установлено, способствует поглощению глюкозы клетками скелетных мышц, в результате чего снижается уровень сахара в крови.Диабет связан с высоким кровяным давлением и повышенным риском сердечного приступа и инсульта. Употребление чая из гибискуса (каркаде) помогает людям с диабетом контролировать уровень артериального давления. Вдобавок гибискус обладает свойством снижать резистентность к инсулину.Он обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают снизить риск повреждения поджелудочной железы – органа, который регулирует уровень сахара в крови. Также ромашковый чай уменьшает симптомы депрессии и беспокойства, способствует здоровому сну. Люди с диабетом нуждаются в достаточном количестве сна, поскольку даже одна бессонная ночь может привести к тому, что организм будет менее эффективно вырабатывать инсулин.Когда черный чай полностью окисляется, его катехины превращаются в теафлавины и теарубигины – соединения с противовоспалительными, антиоксидантными и снижающими уровень сахара в крови свойствами. Исследования на животных показали, что черный чай замедляет всасывание углеводов и улучшает контроль уровня глюкозы в крови. Употребление черного чая после сладких продуктов помогает организму лучше справляться с ростом сахара в крови, добиваясь его баланса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие углеводы можно есть при диабете.

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