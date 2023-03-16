Онколог Карасев: избегание солнца повышает риск рака поджелудочной

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девушка смотрит в окно

Онколог Иван Карасев: слишком тщательная защита от солнца и его боязнь могут оказаться ошибкой, влияющей на развитие рака.

Избегание солнца и защита от него стали в последнее время устойчивым трендом. Этому в большой степени способствует информированность людей о негативных последствиях солнечного облучения, сильного загара. Одно из наиболее активно распространяющихся сегодня заболеваний – рак кожи – связано, как известно, именно с пребыванием под солнцем.

Между тем, онколог Карасев констатирует:

«Паническая боязнь солнца как провокатора различных заболеваний – большая ошибка, если у человека нет противопоказаний от врача».

В телеграм-канале онколог объяснил, что постоянное избегание солнца может грозить человеку проблемами со здоровьем, в том числе злокачественного свойства. Такую закономерность медик связывает с недостатком витамина D в организме. Дефицит этого важного вещества может наблюдаться у тех, кто слишком много времени проводит в помещении, не бывая на улице под солнечными лучами, или у тех, кто слишком рьяно защищается от солнца с помощью специальных средств.

Витамин D часто называют «солнечным»: он вырабатывается организмом под действием солнца на кожу. Карасев подчеркнул, что достаточное получение этого является одним из способов профилактики  разных раковых заболеваний. Дефицит витамина D, наоборот, усиливает подверженность опухолевым процессам.

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«Стремление максимально защитить себя от воздействия солнечных лучей может быть ошибкой. Многие воспринимают загар, как провокатора онкологии. Однако недостаток витамина D способен удвоить риск развития рака поджелудочной железы», - сообщил врач.

Специалист отметил, что утром или вечером можно бывать на улице под солнцем до 15 минут без защитной обработки кожи – это помогает организму получать важный витамин, защищающий его от рака.

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Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, хирург
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