Онколог Карасев: избегание солнца повышает риск рака поджелудочной

«Паническая боязнь солнца как провокатора различных заболеваний – большая ошибка, если у человека нет противопоказаний от врача».

«Стремление максимально защитить себя от воздействия солнечных лучей может быть ошибкой. Многие воспринимают загар, как провокатора онкологии. Однако недостаток витамина D способен удвоить риск развития рака поджелудочной железы», - сообщил врач.

Избегание солнца и защита от него стали в последнее время устойчивым трендом. Этому в большой степени способствует информированность людей о негативных последствиях солнечного облучения, сильного загара. Одно из наиболее активно распространяющихся сегодня заболеваний – рак кожи – связано, как известно, именно с пребыванием под солнцем.Между тем, онколог Карасев констатирует:В телеграм-канале онколог объяснил, что постоянное избегание солнца может грозить человеку проблемами со здоровьем, в том числе злокачественного свойства. Такую закономерность медик связывает с недостатком витамина D в организме. Дефицит этого важного вещества может наблюдаться у тех, кто слишком много времени проводит в помещении, не бывая на улице под солнечными лучами, или у тех, кто слишком рьяно защищается от солнца с помощью специальных средств.Витамин D часто называют «солнечным»: он вырабатывается организмом под действием солнца на кожу. Карасев подчеркнул, что достаточное получение этого является одним из способов профилактики разных раковых заболеваний. Дефицит витамина D, наоборот, усиливает подверженность опухолевым процессам.Специалист отметил, что утром или вечером можно бывать на улице под солнцем до 15 минут без защитной обработки кожи – это помогает организму получать важный витамин, защищающий его от рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что выявить рак можно по одному участку кожи.

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