Влияют или нет негативные эмоции на развитие рака? Говорит врач Карасев
Врач-онколог Иван Карасев поделился профессиональным мнением о влиянии негативных эмоций на подверженность раку.
На вопрос, влияют или нет негативные эмоции на развитие рака, онколог Карасев дает утвердительный ответ. По словам врача, сегодня у науки еще нет однозначного вывода о том, что именно вызывает появление онкологических заболеваний. Исследователи связывают склонность к заболеванию раком с влиянием ряда факторов.
- Стрессы.
- Нездоровое, скудное питание.
- Вредные привычки, прежде всего, злоупотребление алкоголем, курение и малоподвижность.
- Наличие хронических воспалений.
- Генетическая предрасположенность.
«Открытые, общительные и счастливые люди реже сталкиваются с раком, нежели неудовлетворенные жизнью и склонные к депрессии и агрессии», - поделился онколог.
Карасев добавил, что риск возникновения рака в целом ниже у тех, кто системно следует здоровому образу жизни.
Ранее портал MedikForum.ru писал о трех признаках рака, возникающих на лице, но часто игнорируемых.
Иван Карасев
Здоровье
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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