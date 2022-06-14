Влияют или нет негативные эмоции на развитие рака? Говорит врач Карасев

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пожилая женщина в задумчивости

Врач-онколог Иван Карасев поделился профессиональным  мнением о влиянии негативных эмоций на подверженность раку.

На вопрос, влияют или нет негативные эмоции на развитие рака, онколог Карасев дает утвердительный ответ. По словам врача, сегодня у науки еще нет однозначного вывода о том, что именно вызывает появление онкологических заболеваний. Исследователи связывают склонность к заболеванию раком с влиянием ряда факторов.
  • Стрессы.
  • Нездоровое, скудное питание.
  • Вредные привычки, прежде всего, злоупотребление алкоголем, курение и малоподвижность.
  • Наличие хронических воспалений.
  • Генетическая предрасположенность.
Карасев высказался о том, что из-за влияния накопившихся обид, злости, других негативных эмоций, становящихся хроническими, также может происходить развитие рака.

«Открытые, общительные и счастливые люди реже сталкиваются с раком, нежели неудовлетворенные жизнью и склонные к депрессии и агрессии», - поделился онколог.

Карасев добавил, что риск возникновения рака в целом ниже у тех, кто системно следует здоровому образу жизни.

Ранее портал MedikForum.ru писал о трех признаках рака, возникающих на лице, но часто игнорируемых.
Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
Теги : причины рака, эмоциональное состояние, Иван Карасев