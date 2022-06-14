Влияют или нет негативные эмоции на развитие рака? Говорит врач Карасев

Стрессы.

Нездоровое, скудное питание.

Вредные привычки, прежде всего, злоупотребление алкоголем, курение и малоподвижность.

Наличие хронических воспалений.

Генетическая предрасположенность.

«Открытые, общительные и счастливые люди реже сталкиваются с раком, нежели неудовлетворенные жизнью и склонные к депрессии и агрессии», - поделился онколог.