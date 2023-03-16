Онколог Браун: выявить рак можно по одному участку кожи

«Если вы заметили участок кожи, который постоянно сухой или зудит, стоит поговорить с врачом. В большинстве случаев это что-то менее серьезное, чем рак – например, экзема. Но я бы рекомендовал все равно показаться врачу», - поделился онколог.

«наиболее распространенная форма рака кожи – базалиома – иногда может проявляться железодефицитной анемией».

Развитие рака в организме может давать нетипичные симптомы. Даже замечая их, люди могут не думать, что подверглись серьезному заболеванию, – об этом в интервью изданию Express рассказал онколог Марк Браун. В частности, привел пример специалист, зимой многие сталкиваются с повышенной сухостью кожи, и это не вызывает настороженности. Люди знают: кожа в сезон холодов начинает страдать от повышенной сухости из-за недостаточного питья и отопительных приборов.Между тем, констатировал эксперт, выявить рак можно по одному участку кожи, сухому и зудящему.Также Браун посоветовал не игнорировать симптомы, характерные для дефицита железа. При возникновении постоянной усталости и сонливости, при ухудшении состояния ногтей, волос и кожи нередко (особенно у женщин) диагностируется железодефицитная анемия. По словам врача,Кроме того, выявить рак можно по чрезмерной сухости губ. Этот симптом тоже является распространенным в холодные месяцы, и тоже, как правило, не вызывает обеспокоенности. Но онколог Марк Браун уточнил: если сухость губ становится стойкой, и попутно появляются кровоточивость, боль – это тревожный знак. Подобным изменением кожи губ может проявляться актинический хейлит, который иногда оказывается предраковым состоянием, предвестником плоскоклеточного рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли рентген вызывать развитие рака

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