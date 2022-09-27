Онколог Карасев назвал продукты, которые увеличивают риск рака желудка

«Люди с подозрением на рак, как правило, едят достаточно много соли, не могут обойтись без досаливания. Кроме того, небезопасно употребление копченого и вяленого мяса, а также различных пищевых нитратов», - перечислил медик.

«В Японии эндоскопическую диагностику используют в качестве профилактического обследования здорового населения, и в результате смертность от рака желудка в Стране восходящего солнца одна из самых низких в мире».