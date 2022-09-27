Онколог Карасев назвал продукты, которые увеличивают риск рака желудка
Нездоровые пищевые привычки являются одним из ключевых факторов, которые увеличивают вероятность развития рака желудка, – об этом напомнил врач-онколог Иван Карасев.
Медик сообщил, что риск заболеть раком желудка особенно серьезно возрастает после 50 лет. В числе ведущих причин опасного недуга онколог Карасев назвал пренебрежение здоровыми правилами питания, злоупотребление отдельными продуктами.
«Люди с подозрением на рак, как правило, едят достаточно много соли, не могут обойтись без досаливания. Кроме того, небезопасно употребление копченого и вяленого мяса, а также различных пищевых нитратов», - перечислил медик.
Специалист подчеркнул, что на начальной стадии рак желудка успешно «прячется», в этот период развития злокачественной болезни трудно заметить какие-либо специфические симптомы. Наиболее эффективным способом своевременно обнаружить этот вид рака является профилактическая эндоскопическая диагностика, убежден Карасев.
«В Японии эндоскопическую диагностику используют в качестве профилактического обследования здорового населения, и в результате смертность от рака желудка в Стране восходящего солнца одна из самых низких в мире».
По мнению Карасева, после наступления 40 лет людям следует периодически проходить гастроскопию. При данном обследовании врачи сумеют обнаружить характерные поражения слизистой желудка, что позволит своевременно начать необходимую терапию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в спине может возникать как симптом разных видов рака.
Иван Карасев
ЗОЖ
врач-онколог, хирург
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