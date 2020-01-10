Плохое кровообращение: 8 симптомов, которые могут говорить об этом
Здоровая циркуляция крови является важным условием для нормального существования всего организма, но многие люди и не догадываются, что у них имеются проблемы с кровообращением. Между тем нарушения кровообращения могут возникнуть в любом возрасте и привести к ухудшению в работе мозга, печени, почек, сердца.
Онемение и покалывание конечностей. Эти симптомы не всегда указывают именно на плохую работу в системе кровообращения. Тем не менее, игнорировать их нельзя. Подобные ощущения могут возникать из-за очень опасных состояний в организме – например, тромбов, заболеваний вен.
Дискомфорт в ногах при ходьбе. Если во время ходьбы вы испытываете неприятное чувство натяжения, болезненности, жжения в икрах или в одной икре, которое стихает, когда вы стоите, обязательно проверьтесь у кардиолога. Нередко подобный симптом оказывается знаком сердечно-сосудистого расстройства, вызванного прогрессирующей кальцификацией сосудов, атеросклерозом.
Опухшие лодыжки. В большинстве случаев отек ног и лодыжек безвреден для здоровья и самостоятельно проходит в течение 24 часов. Но в случае продолжительных или периодически повторяющихся отеков в ногах следует обратиться к врачу. В свою очередь, если ноги внезапно опухают, а отек в них сопровождается сыпью, зудом, ощущением жара в ногах или болью, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Это может говорить о серьезном нарушении кровообращения, тромбе.
Усталость. При плохом кровообращении кровотока ткани и органы не получают нужного количества питательных веществ и кислорода. В результате может возникать ощущение общей усталости, мышечной слабости или даже болезненности.
Изменение оттенка кожи. Еще один симптом плохого кровообращения – появляющийся у кожи бледно-желтый или голубоватый оттенок.
Холодные руки и ноги. Повышенная чувствительность к холоду и склонность к замерзанию, холодные конечности даже в достаточно обстановке также могут говорить о плохой циркуляции крови.
Забывчивость. Из-за вялого кровообращения начинает страдать когнитивная функция, это связано с недостаточной подпиткой мозга питательными веществами и кислородом возможностей. Человек начинает хуже соображать, плохо концентрируется, все забывает.
Проблемы с ногтями и волосами. На фоне плохого кровообращения могут развиваться такие проблемы как плохой рост и повышенная потеря волос, ослабление, ломкость ногтей.
Редкое мочеиспускание. При ухудшении кровообращения объемы крови, поступающей к почкам, уменьшаются. Как следствие, может меняться функция мочеиспускание, которое становится более редким, хотя потребление жидкости остается прежним.
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