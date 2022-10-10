Врач Османов назвал ненадежные и опасные домашние средства от простуды

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картофель

Одним из опасных домашних средств от простуды терапевт Рустем Османов назвал паровые ингаляции.

Вдыхание пара (например, от горячего картофеля) является одним из популярных домашних способов лечения ОРВИ у наших соотечественников. Однако врач Османов посоветовал в интервью «Прайм» не прибегать к такому методу антипростудной терапии. Медик заявил, что доморощенные паровые ингаляции не только ненадежны, но и очень рискованные – могут вызывать повреждение слизистых тканей рта и носоглотки, способствовать их ожогам, что чревато опасными последствиями (ожог слизистой повышает риск развития рака).

«Кроме того, из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием», - добавил Османов.

Специалист подчеркнул: дышать паром категорически не рекомендуется, если у человека повышена температура тела (свыше 37,5 градусов).

Также небезопасными врач назвал горчичники. Противопоказания к их применению – это повышенная температура тела, имеющиеся аутоимунные заболевания легких. 

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Прокомментировал врач-терапевт привычку россиян парить при простуде ноги, делая ножные ванны с горячей водой. Ни простуду, ни грипп такая процедура совершенно не помогает, резюмировал специалист.

Самые ненадежные пароли в интернете


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой популярный напиток может быть опасен во время простуды.
Рустем Османов
Рустем Османов
Здоровье
врач-терапевт, врач-кардиолог
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