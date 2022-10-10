Врач Османов назвал ненадежные и опасные домашние средства от простуды
Одним из опасных домашних средств от простуды терапевт Рустем Османов назвал паровые ингаляции.
Вдыхание пара (например, от горячего картофеля) является одним из популярных домашних способов лечения ОРВИ у наших соотечественников. Однако врач Османов посоветовал в интервью «Прайм» не прибегать к такому методу антипростудной терапии. Медик заявил, что доморощенные паровые ингаляции не только ненадежны, но и очень рискованные – могут вызывать повреждение слизистых тканей рта и носоглотки, способствовать их ожогам, что чревато опасными последствиями (ожог слизистой повышает риск развития рака).
«Кроме того, из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием», - добавил Османов.
Специалист подчеркнул: дышать паром категорически не рекомендуется, если у человека повышена температура тела (свыше 37,5 градусов).
Также небезопасными врач назвал горчичники. Противопоказания к их применению – это повышенная температура тела, имеющиеся аутоимунные заболевания легких.
Прокомментировал врач-терапевт привычку россиян парить при простуде ноги, делая ножные ванны с горячей водой. Ни простуду, ни грипп такая процедура совершенно не помогает, резюмировал специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой популярный напиток может быть опасен во время простуды.
Рустем Османов
Здоровье
врач-терапевт, врач-кардиолог
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