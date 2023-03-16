Express: полезно ли пиво для сосудов?

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пиво

Исследования показывают, что некоторые сорта пива могут оказывать значительное защитное действие на сосуды, препятствуя образованию тромбов и атеросклерозу.

По данным издания Express, появляется больше свидетельств о пользе некоторых сортов пива. В частности, исследование Американского химического общества показало, что пиво, особенно темные эли и стауты, способно снижать заболеваемость атеросклерозом и катарактой на 50 процентов.

Ученые констатируют, что пиво содержит значительно больше антиоксидантов по сравнению с другими напитками. Был проведен эксперимент с участием животных, которым давали пиво. Он показал, что его питье вдвое снижает риск атеросклероза – сосудистой патологии, часто ведущей к возникновению сердечных проблем, инсульта.

Если брать конкретно стаут, то его состав содержит значительное количество жизненно важных питательных веществ, таких как кальций, железо и витамин B. Содержание в нем железа может увеличить поступление кислорода через эритроциты. Кроме того, исследователи допускают, что стаут также может играть позитивную роль в предотвращении  тромбов. Работа специалистов Университетом Висконсина показала, что этому способствуют содержащиеся в нем антиоксиданты флавоноиды, данные вещества могут замедлять и предотвращать отложение и окисление молекул холестерина в артериях, могут расслаблять стенки артерий, позволяя им вмещать больший объем крови. По мнению специалистов, такой эффект сопоставим с эффектом от приема аспирина, который широко используется для предотвращения сердечных приступов.

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Так можно ли считать пиво полезным для сосудов? Как пишет Express, хотя несколько исследований и подтверждают пользу употребления некоторых его видов для здоровья, к их выводам следует относиться с долей скептицизма. Явным ограничением этих исследований является то, что они проводились на животных. Для предотвращения ухудшения здоровья служба здравоохранения NHS рекомендует употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю в течение трех или более дней. Под единицей алкоголя подразумевается 10 граммов чистого алкоголя – количество, которое может быть переработано организмом примерно за час.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что регулярное употребление клюквы помогает избежать инсульта.

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