Нутрициолог Строков объяснил, почему виноград продлевает жизнь на 5 лет

"Результаты исследования показали, что виноградная добавка улучшала состояние печени и увеличивала продолжительность жизни у мышей. Добавление винограда в рацион с высоким содержанием жиров повышало уровень генов антиоксидантов и замедляло естественную смерть. Изменение, наблюдаемое в исследовании, соответствует дополнительным четырем-пяти годам жизни человека. Помимо этих преимуществ, исследование также показало, что виноград может помочь мозгу. Он оказал положительное влияние на поведение и когнитивные функции, которые были нарушены у мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров без экстракта", - горит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум

Ни один продукт не может гарантировать долгую и здоровую жизнь. Тем не менее, исследования показывают, что виноград может быть отличным кандидатом на добавление в свой рацион, если вы стремитесь увеличить свою продолжительность жизни. Результаты показали, что виноград может быть достаточно мощным, чтобы противостоять негативным последствиям западной диеты с высоким содержанием жиров.Виноград, отличающийся терпким, но сладким вкусом, может предложить больше, чем вкусную закуску.Он содержит витамины группы В, клетчатку и калий - они могут помочь вашему мозгу, кровяному давлению, холестерину и иммунной системе. Более того, исследования показали, что они могут даже увеличить продолжительность жизни на пять лет.Исследовательская группа решила выяснить, достаточно ли эффективен виноград, чтобы противостоять последствиям западной диеты с высоким содержанием жиров.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя для людей старше 50-ти лет.

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