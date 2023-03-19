Врач Тамаева: алкоголь после 50 лет способствует у женщин раку груди
Употребления алкоголя женщинами после 50 лет чревато опасными последствиями, включая раннюю менопаузу и рак груди.
Врач-маммолог Фатима Тамаева сообщила в интервью, что злоупотребление спиртным в определенном возрасте у женщин становится более разрушительным для здоровья фактором. В частности, женщины возрастом 50 лет (около того либо старше) повергаются большему риску возникновения рака молочной железы, если количество употребляемого алкоголя превышает норму.
«Ежедневное употребление одной бутылки пива (500 миллилитров) или двух бокалов вина повышает вероятность образования злокачественных опухолей в груди у женщин в период пременопаузы приблизительно на пять процентов, а в период постменопаузы на девять процентов», - проинформировала маммолог Тамаева.
Другой медик, эндокринолог и диетолог Ольга Каплина, в свою очередь, отметила, что слишком частый прием алкоголя грозит женщинам более ранней менопаузой. Порталу «Доктор Питер» врач рассказала, что относительно безопасным количеством можно считать 100-миллилитровый бокал вина, употребляемый (что важно) лишь время от времени, а не регулярно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом гепатологом Марией Прашновой было названо безопасное для печени количество алкоголя.
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