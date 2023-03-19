Врач Тамаева: алкоголь после 50 лет способствует у женщин раку груди

«Ежедневное употребление одной бутылки пива (500 миллилитров) или двух бокалов вина повышает вероятность образования злокачественных опухолей в груди у женщин в период пременопаузы приблизительно на пять процентов, а в период постменопаузы на девять процентов», - проинформировала маммолог Тамаева.

Врач-маммолог Фатима Тамаева сообщила в интервью, что злоупотребление спиртным в определенном возрасте у женщин становится более разрушительным для здоровья фактором. В частности, женщины возрастом 50 лет (около того либо старше) повергаются большему риску возникновения рака молочной железы, если количество употребляемого алкоголя превышает норму.Другой медик, эндокринолог и диетолог Ольга Каплина, в свою очередь, отметила , что слишком частый прием алкоголя грозит женщинам более ранней менопаузой. Порталу «Доктор Питер» врач рассказала, что относительно безопасным количеством можно считать 100-миллилитровый бокал вина, употребляемый (что важно) лишь время от времени, а не регулярно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом гепатологом Марией Прашновой было названо безопасное для печени количество алкоголя.

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