Врач: в каком случае может произойти заражение туберкулезом?
Врач-фтизиатр Елена Богородская: риск заражения туберкулезом зависит от особенностей иммунитета.
Врач Богородская рассказала, в каком случае может произойти заражение туберкулезом. Медик отметила, что на вероятность инфицирования им влияет наличие или отсутствие иммунодефицита.
«Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают. Для людей с достаточно серьезным иммунодефицитом может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента, чтобы произошло заражение», - объяснила медик в интервью РИА Новости.
Кроме того, добавила врач, имеет значение, носит ли защитную маску больной туберкулезом человек. В отсутствие маски заразиться могут даже люди с относительно крепким иммунитетом – при условии, что они длительное время контактировали с заболевшим.
Елена Богородская добавила, что в тех случаях, когда туберкулезная инфекция проникает в организм, ее инкубационный период может занимать разное время. Первые признаки заболевания могут проявиться спустя два месяца после заражения, но иногда на это уходят годы, даже десятилетия.
Симптомытуберкулеза.
- Слабость.
- Сонливость.
- Плохой аппетит, похудение.
- Заострившиеся черты лица.
- Повышенная температура тела до 37–37,5 градусов.
- Сухой кашель.
- Сильная потливость.
- Боль в грудине.
- Кровохарканье.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Богородская
Здоровье
главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы
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