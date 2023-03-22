Врач: в каком случае может произойти заражение туберкулезом?

«Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают. Для людей с достаточно серьезным иммунодефицитом может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента, чтобы произошло заражение», - объяснила медик в интервью РИА Новости.

Слабость.

Сонливость.

Плохой аппетит, похудение.

Заострившиеся черты лица.

Повышенная температура тела до 37–37,5 градусов.

Сухой кашель.

Сильная потливость.

Боль в грудине.

Кровохарканье.

Врач Богородская рассказала, в каком случае может произойти заражение туберкулезом. Медик отметила, что на вероятность инфицирования им влияет наличие или отсутствие иммунодефицита.Кроме того, добавила врач, имеет значение, носит ли защитную маску больной туберкулезом человек. В отсутствие маски заразиться могут даже люди с относительно крепким иммунитетом – при условии, что они длительное время контактировали с заболевшим.Елена Богородская добавила, что в тех случаях, когда туберкулезная инфекция проникает в организм, ее инкубационный период может занимать разное время. Первые признаки заболевания могут проявиться спустя два месяца после заражения, но иногда на это уходят годы, даже десятилетия.Симптомытуберкулеза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими неочевидными симптомами могут проявляться болезни печени.

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