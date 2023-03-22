Врач: в каком случае может произойти заражение туберкулезом?

91 Фото: https://unsplash.com/photos/_S0XzuaZLas
кашель

Врач-фтизиатр Елена Богородская: риск заражения туберкулезом зависит от особенностей иммунитета.

Врач Богородская рассказала, в каком случае может произойти заражение туберкулезом. Медик отметила, что на вероятность инфицирования им влияет наличие или отсутствие иммунодефицита.

«Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают. Для людей с достаточно серьезным иммунодефицитом может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента, чтобы произошло заражение», - объяснила медик в интервью РИА Новости.

Кроме того, добавила врач, имеет значение, носит ли защитную маску больной туберкулезом человек. В отсутствие маски заразиться могут даже люди с относительно крепким иммунитетом – при условии, что они длительное время контактировали с заболевшим.

Женщине с туберкулезом кожи запретили делать аборт


Елена Богородская добавила, что в тех случаях, когда туберкулезная инфекция проникает в организм, ее инкубационный период может занимать разное время. Первые признаки заболевания могут проявиться спустя два месяца после заражения, но иногда на это уходят годы, даже десятилетия.

Шок: заразиться туберкулезом можно от кошек


Симптомытуберкулеза.
  • Слабость.
  • Сонливость.
  • Плохой аппетит, похудение.
  • Заострившиеся черты лица.
  • Повышенная температура тела до 37–37,5 градусов.
  • Сухой кашель.
  • Сильная потливость.
  • Боль в грудине.
  • Кровохарканье.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими неочевидными симптомами могут проявляться болезни печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Богородская
Елена Богородская
Здоровье
главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы
Читать MedikForum.ru в
Больных туберкулезом изолируют насильно
Врачи: перенесшие коронавирус люди склонны к заражению туберкулезом
Риск заболевания туберкулезом легко предсказать с помощью анализа крови
Теги : туберкулез в России, риск заражения, Елена Богородская