Гепатолог Якушев рассказал о неочевидных симптомах больной печени

«Тело постоянно чешется, но явных волдырей или сыпи нет».

«Неявным симптомом заболевания печени являются депрессии, особенно у детей и молодых людей до 20 лет. Могут встречаться также нарушения настроения, плохая учеба в школе или институте, тремор», - поделился гепатолог.

Гепатолог Якушев рассказал в интервью о симптомах, которые могут проявляться в связи с больной печенью. Одним из самых ярких неочевидных признаков специалист назвал стойкий кожный зуд:Медик уточнил, что таким симптомом патология часто заявляет о себе у женщин после 50 лет. В частности, постоянный зуд может указывать на первичный билиарный холангит – иммунное заболевание, ведущее к циррозу печени. Якушев отметил: в случае билиарного холангита зуд может стать изнурительным, не прекращающимся даже при приеме антигистаминных препаратов. Если он возникает, необходимо безотлагательно посетить врача, подчеркнул гепатолог.Другим неочевидным симптомом больной печени медик назвал ухудшение настроения, депрессию.Врач объяснил «Газете.Ru», что проблемы эмоционального характера могут обусловливаться болезнью Вильсона-Коновалова, при которой в печени происходит накопление меди. Данная патология может иметь церебральную форму – в этом случае у человека поражается головной мозг.Еще один неочевидный симптом больной печени – это повышенное содержание железа в организме, которое откладывается в разных органах из-за гемохроматоза. Избыток железа провоцирует развитие воспаления и фиброза, способного со временем переходить в цирроз, а также вызывать появление раковой опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие серьезные проблемы со здоровьем заставляют человека испытывать сильную дневную сонливость.

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