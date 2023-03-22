Как понять, что произошел инсульт глаза

Серые пятна, плавающие в поле зрения.

Мушки в глазах.

Сильная боль или давление в глазу.

Размытое зрение, его расплывчатость.

Потеря зрения (может происходить постепенно или внезапно).

Инсульт глаза, также известный как окклюзия артерии сетчатки, происходит, когда блокируются кровеносные сосуды, несущие жизненно важные питательные вещества и кислород во все части тела. В его случае из-за закупорки сосудов повреждается сетчатка, а зрительные нервы лишаются достаточного притока крови. Кардиолог Анна Панова рассказала в беседе с «МедикФорум», что инсульт глаза является опасным и потенциально изнурительным состоянием, указывающим на то, что человек подвергается риску серьезного инсульта головного мозга.Если снабжение зрительного нерва питательными веществами, кровью и кислородом оказывается нарушенным, страдает нервная ткань, что приводит к потере зрения или негативным изменениям, таким как нечеткость, темные области или тени в поле зрения. Статистически глазные инсульты чаще развиваются у людей возрастом 50 лет и старше. Кроме того, на их возникновение влияет высокое кровяное давление, наличие диабета, глаукомы, атеросклероза.Симптомы глазного инсульта могут развиваться медленно в течение нескольких дней, но также способны появляться внезапно.Некоторые из них включают в себя:С этими признаками нужно обращаться к врачу. Глазной инсульт может предшествовать более тяжелому поражению ЦНС, этого важно не допустить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-гепатологом Андреем Якушевым были названы неочевидные симптомы болезней печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.