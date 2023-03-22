Как понять, что произошел инсульт глаза
Обычно инсульт случается только в одном глазу, однако, если вовремя его не диагностировать или не лечить, можно потерять зрение в двух глазах.
Инсульт глаза, также известный как окклюзия артерии сетчатки, происходит, когда блокируются кровеносные сосуды, несущие жизненно важные питательные вещества и кислород во все части тела. В его случае из-за закупорки сосудов повреждается сетчатка, а зрительные нервы лишаются достаточного притока крови. Кардиолог Анна Панова рассказала в беседе с «МедикФорум», что инсульт глаза является опасным и потенциально изнурительным состоянием, указывающим на то, что человек подвергается риску серьезного инсульта головного мозга.
Как понять, что произошел инсульт глаза? Если снабжение зрительного нерва питательными веществами, кровью и кислородом оказывается нарушенным, страдает нервная ткань, что приводит к потере зрения или негативным изменениям, таким как нечеткость, темные области или тени в поле зрения. Статистически глазные инсульты чаще развиваются у людей возрастом 50 лет и старше. Кроме того, на их возникновение влияет высокое кровяное давление, наличие диабета, глаукомы, атеросклероза.
Симптомы глазного инсульта могут развиваться медленно в течение нескольких дней, но также способны появляться внезапно.
Некоторые из них включают в себя:
- Серые пятна, плавающие в поле зрения.
- Мушки в глазах.
- Сильная боль или давление в глазу.
- Размытое зрение, его расплывчатость.
- Потеря зрения (может происходить постепенно или внезапно).
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