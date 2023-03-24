Слабый пол: до 65 лет в России не доживают большинство мужчин

«52 процента мужчин в России не доживают до 65 лет. 48 процентов, то есть меньшинство, переходят этот барьер... Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40–65 лет... Это очень серьезный звонок», - отметил Аполихин в комментарии РИА Новости.

«Во время исследований было зафиксировано, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет есть так называемая жирная печень, которая появляется из-за хронического стресса».

Кажется, в России слабым полом пора называть мужчин – их продолжительность жизни преимущественно оказывается очень низкой. На этот печальный факт указал в интервью представитель Минздрава уролог Олег Аполихин.По словам эксперта, большинство мужчин-россиян сегодня уходят из жизни, не дожив до 65 лет.Специалист констатировал, что большое количество российских мужчин умирают в возрасте, который считается периодом расцвета и реализации возможностей в мужской жизни, – немногим более 40 лет. С большинством это происходит на работе. Олег Аполихин добавил, что на подверженности мужчин преждевременной смерти влияют стрессы.Эксперт подчеркнул, что влияние длительного стрессового расстройства на мужской организм часто бывает фатальным. Он посоветовал мужчинам заниматься спортом, добавив, что физические нагрузки являются одним из лучших средств по избавлению от негативных эмоций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как различаются симптомы инфаркта у мужчин и женщин.

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