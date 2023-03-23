Как различаются симптомы инфаркта у мужчин и женщин: кардиолог Хачирова

«В возрасте от 55 до 65 лет на первое место выходят женщины. Связано это с наступлением менопаузы», - отметила медик.

«У женщин симптомы инфаркта миокарда часто стерты: общее недомогание, тошнота, слабость, чувство беспокойства и потеря аппетита, ноющая боль в животе, челюсти, лопатках, руках».

Кардиолог Хачирова рассказала, что мужчины статистически чаще женщин переносят инфаркт миокарда в возрасте до 55 лет. Но в последующие годы частота случаев инфаркта становится более высокой у представительниц прекрасного пола.В интервью «Газете.Ru» Хачирова объяснила , что кровеносные сосуды у женщин становятся очень уязвимыми из-за сокращения количества эстрогена в организме. Этот половой гормон перестает вырабатываться с наступлением менопаузы, и поскольку он ответствен за эластичность сосудов, с его сокращением они становятся более жесткими и склонными к накоплению атеросклеротических бляшек. В результате женщины начинают страдать от сердечно-сосудистых патологий.Одна из проблем заключается в том, что инфаркты, возникающие у женщин, могут отличаться своей клинической картиной от мужских, их бывает трудно вовремя идентифицировать. По словам кардиолога, мужчины, как правило, переносят сердечные приступы в их классическом варианте – с сильной сжимающей, давящей или жгучей болью за грудиной, одышкой.Асият Хачирова добавила, что «женский» инфаркт может быть не виден на ЭКГ, что лишь еще больше усложняет его диагностику. Как итог, специфическая помощь женщинам чаще чем мужчинам оказывается с опозданием – от тяжелых последствий приступа они страдают в большей мере.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в груди может оказаться симптомом анемии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.