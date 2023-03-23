Как различаются симптомы инфаркта у мужчин и женщин: кардиолог Хачирова

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боль в груди у женщин

Врач-кардиолог Асият Хачирова: инфаркты у женщин могут иметь стертые признаки, не проявляться на ЭКГ.

Кардиолог Хачирова рассказала, что мужчины статистически чаще женщин переносят инфаркт миокарда в возрасте до 55 лет. Но в последующие годы частота случаев инфаркта становится более высокой у представительниц прекрасного пола.

«В возрасте от 55 до 65 лет на первое место выходят женщины. Связано это с наступлением менопаузы», - отметила медик.

В интервью «Газете.Ru» Хачирова объяснила, что кровеносные сосуды у женщин становятся очень уязвимыми из-за сокращения количества эстрогена в организме. Этот половой гормон перестает вырабатываться с наступлением менопаузы, и поскольку он ответствен за эластичность сосудов, с его сокращением они становятся более жесткими и склонными к накоплению атеросклеротических бляшек. В результате женщины начинают страдать от сердечно-сосудистых патологий.

Одна из проблем заключается в том, что инфаркты, возникающие у женщин, могут отличаться своей клинической картиной от мужских, их бывает трудно вовремя идентифицировать. По словам кардиолога, мужчины, как правило, переносят сердечные приступы в их классическом варианте – с сильной сжимающей, давящей или жгучей болью за грудиной, одышкой.

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«У женщин симптомы инфаркта миокарда часто стерты: общее недомогание, тошнота, слабость, чувство беспокойства и потеря аппетита, ноющая боль в животе, челюсти, лопатках, руках».

Асият Хачирова добавила, что «женский» инфаркт может быть не виден на ЭКГ, что лишь еще больше усложняет его диагностику. Как итог, специфическая помощь женщинам чаще чем мужчинам оказывается с опозданием – от тяжелых последствий приступа они страдают в большей мере.

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Асият Хачирова
Асият Хачирова
Здоровье
врач-кардиолог
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