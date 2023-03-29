Врач Мясников: многие представления об инсульте являются заблуждением

«Пациентам с инсультом часто удается вернуться к нормальной жизни – это зависит от резервов, от обширности инсульта и просто от судьбы человека. Но большинство восстанавливаются, причем прямо в больнице», - рассказал специалист.

«существует несколько видов головных болей, которые могут быть предвестниками нарушения кровоснабжения мозга».

Известный российский популяризатор медицины, кардиолог Александр Мясников рассказал о том, что многие представления людей об инсульте являются ошибочными. В частности, одним из таких заблуждений он назвал представление об инсульте как о событии, навсегда нарушающем работу мозга. Медик отметил, что большинству жертв инсульта удается восстановиться – многое зависит от ресурсов самого организма.Еще одним заблуждением врач Мясников считает утверждение о склонности к инсульту людей, которые часто испытывают головные боли. По его словам, риск мозгового удара связан не с периодичностью болей, а с их характером:Также доктор Мясников назвал ошибочным мнение о том, что инсульт возможен только в зрелом возрасте. Эксперт констатировал: дети, молодые люди тоже могут пострадать от тяжелого состояния, вызванного острым нарушением кровоснабжение мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления.

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