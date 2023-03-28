Какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления?
Терапевт Лариса Алексеева: людям с метеозависимостью нужно следить за изменениями атмосферного давления.
Терапевт Алексеева объяснила, какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления. Беседуя с «Вечерней Москвой», врач отметила, что метеозависимые люди должны заблаговременно осведомляться о резких колебаниях атмосферы, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия, иметь при себе необходимые препараты, определенным образом планировать свой день.
«Главное во время таких скачков – это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди барическую пилу», - поделилась Лариса Алексеева.
Медик уточнила, какие проблемы со здоровьем могут обостряться в те дни, когда возникают перепады атмосферного давления.
- Головные боли.
- Боли в суставах.
- Нарушения сердечно-сосудистого характера.
- Проблемы со сном.
- Повышенная усталость.
- Эмоциональные расстройства, включая апатию, раздражительность и агрессию.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Лариса Алексеева
Здоровье
врач-терапевт
Оставить комментарий