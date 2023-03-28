Какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления?

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плохое самочувствие

Терапевт Лариса Алексеева: людям с метеозависимостью нужно следить за изменениями атмосферного давления.

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Терапевт Алексеева объяснила, какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления. Беседуя с «Вечерней Москвой», врач отметила, что метеозависимые люди должны заблаговременно осведомляться о резких колебаниях атмосферы, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия, иметь при себе необходимые препараты, определенным образом планировать свой день.

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«Главное во время таких скачков – это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди барическую пилу», - поделилась Лариса Алексеева.

Медик уточнила, какие проблемы со здоровьем могут обостряться в те дни, когда возникают перепады атмосферного давления.
  • Головные боли.
  • Боли в суставах.
  • Нарушения сердечно-сосудистого характера.
  • Проблемы со сном.
  • Повышенная усталость.
  • Эмоциональные расстройства, включая апатию, раздражительность и агрессию.
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Лариса Алексеева
Лариса Алексеева
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : атмосферное давление, проблемы со здоровьем, Лариса Алексеева