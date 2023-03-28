«Главное во время таких скачков – это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди барическую пилу», - поделилась Лариса Алексеева.

Головные боли.

Боли в суставах.

Нарушения сердечно-сосудистого характера.

Проблемы со сном.

Повышенная усталость.

Эмоциональные расстройства, включая апатию, раздражительность и агрессию.

Терапевт Алексеева объяснила, какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления. Беседуя с «Вечерней Москвой», врач отметила, что метеозависимые люди должны заблаговременно осведомляться о резких колебаниях атмосферы, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия, иметь при себе необходимые препараты, определенным образом планировать свой день.Медик уточнила, какие проблемы со здоровьем могут обостряться в те дни, когда возникают перепады атмосферного давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках психических расстройств.

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