Да или нет? Врач прокомментировал пользу лука и чеснока в лечении инфекций

683 Фото: https://unsplash.com/photos/qufi5Rm9j2U
лук и чеснок

Пульмонолог и терапевт Олег Загорулько рассказал, помогают ли чеснок и лук простимулировать иммунную систему таким образом, чтобы заболевший человек начал выздоравливать.

Пряным овощам, таким как лук и чеснок, давно приписывается способность «отпугивать» болезни: считается, что они обладают антимикробным действием и способствуют выздоровлению при ОРВИ. Но врач Олег Загорулько констатировал в интервью, что на самом деле научные данные, которые бы подтверждали их антибактериальные или противовирусные свойства, – отсутствуют.

«Нет достоверных данных ни о том, что употребление лука и чеснока может каким-то образом усилить иммунный ответ организма и снизить его восприимчивость к инфекционным болезням», - сообщила медик «Газете.Ru».

Также, добавил он, нет данных, свидетельствующих о пользе лука и чеснока в борьбе с бронхитом или пневмонией.

Мясников указал на пять популярных, но бесполезных или опасных народных методов лечения


По словам Загорулько, тем, кто считает, что при болезни нужно налегать на эти овощи, лучше консультироваться по поводу их употребления с лечащим врачом. Он подчеркнул, что продукты не способны стимулировать иммунитет –
«иммунитет может стимулироваться только болезнью или вакцинацией».

Ученые ответили, помогают ли лук и чеснок от рака


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут обостряться весной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Олег Загорулько
Олег Загорулько
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог, нефролог
Читать MedikForum.ru в
Польза лука, чеснока и лимонов для иммунитета названа мифом
Ежедневное употребление лука и чеснока снижает риск рака груди
Лук и чеснок помогут уменьшить риск рака — исследование
Теги : лук и чеснок, польза и вред, Олег Загорулько