Да или нет? Врач прокомментировал пользу лука и чеснока в лечении инфекций

«Нет достоверных данных ни о том, что употребление лука и чеснока может каким-то образом усилить иммунный ответ организма и снизить его восприимчивость к инфекционным болезням», - сообщила медик «Газете.Ru».

Пряным овощам, таким как лук и чеснок, давно приписывается способность «отпугивать» болезни: считается, что они обладают антимикробным действием и способствуют выздоровлению при ОРВИ. Но врач Олег Загорулько констатировал в интервью, что на самом деле научные данные, которые бы подтверждали их антибактериальные или противовирусные свойства, – отсутствуют.Также, добавил он, нет данных, свидетельствующих о пользе лука и чеснока в борьбе с бронхитом или пневмонией.По словам Загорулько, тем, кто считает, что при болезни нужно налегать на эти овощи, лучше консультироваться по поводу их употребления с лечащим врачом. Он подчеркнул, что продукты не способны стимулировать иммунитет –«иммунитет может стимулироваться только болезнью или вакцинацией».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут обостряться весной.

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