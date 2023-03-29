Да или нет? Врач прокомментировал пользу лука и чеснока в лечении инфекций
Пульмонолог и терапевт Олег Загорулько рассказал, помогают ли чеснок и лук простимулировать иммунную систему таким образом, чтобы заболевший человек начал выздоравливать.
Пряным овощам, таким как лук и чеснок, давно приписывается способность «отпугивать» болезни: считается, что они обладают антимикробным действием и способствуют выздоровлению при ОРВИ. Но врач Олег Загорулько констатировал в интервью, что на самом деле научные данные, которые бы подтверждали их антибактериальные или противовирусные свойства, – отсутствуют.
«Нет достоверных данных ни о том, что употребление лука и чеснока может каким-то образом усилить иммунный ответ организма и снизить его восприимчивость к инфекционным болезням», - сообщила медик «Газете.Ru».
Также, добавил он, нет данных, свидетельствующих о пользе лука и чеснока в борьбе с бронхитом или пневмонией.
По словам Загорулько, тем, кто считает, что при болезни нужно налегать на эти овощи, лучше консультироваться по поводу их употребления с лечащим врачом. Он подчеркнул, что продукты не способны стимулировать иммунитет –
«иммунитет может стимулироваться только болезнью или вакцинацией».
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Олег Загорулько
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог, нефролог
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