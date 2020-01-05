Мясников указал на пять популярных, но бесполезных или опасных народных методов лечения

«Надо понимать: я не против народных методов. Вся народная медицина – это совокупный опыт. Я за народную медицину, если она работает и не опасна. Ангина – в основном вирусное заболевание. Лечение керосином - это глупость», - заявил он.

Врач-кардиолог и врач общей практики Александр Мясников призвал в телепрограмме о здоровье сохранять чувство здравого смысла, пользуясь известными и популярными методами лечения распространенных хворей. Так, например, использование керосина при лечении ангины Мясников считает абсолютно неразумным и к тому же чреватым для организма сильным отравлением.Также Александр Мясникова раскритиковал такой распространенный способ лечения насморка, как закапывание в нос чесночных и луковых растворов. По словам специалиста, капли из лука и чеснока заставят нос течь еще сильнее, они раздражают слизистую носа и даже могут повреждать ее.Мясников напомнил: насморк, ОРЗ и грипп имеют определенный период развития, после которого проходят сами. При случившемся заболевании избавиться от симптомов быстрее положенного срока не получится – все, что можно сделать, это только облегчать их тяжесть. При той же заложенности носа подходит промывание физраствором, либо морской водой. Ингаляции с помощью пара от горячего картофеля врач также считает уместными при подобном лечении.Еще одним популярным средством домашнего лечения является капустный сок, который часто рекомендуется как «лекарство» при язве и гастрите. Александр Мясников подчеркнул: данные болезни являются результатом инфекций, развивающихся при заражении бактериями хеликобактер пилори, и лечатся антибиотиками. Что касается капустного сока, он тяжел в усвоении и к тому же способствует метеоризму.Также доктор Мясников высказался решительно против применения клизм из чеснока и молока в борьбе с глистами. Он пояснил, что глисты обитают во всем толстом кишечнике и в других отделах ЖКТ, поэтому лечение клизмой бесполезно – средство просто не доберется до нужных мест. При этом оно еще и небезопасно, так как способно провоцировать сильное расстройство кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были перечислены самые вредные привычки людей в выходные дни.