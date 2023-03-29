Пять сигналов тела, которыми оно предупреждает о проблемах со здоровьем

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потливость

Эти изменения с телом могут быть первыми признаками серьезного заболевания или состояния, которое требует дальнейшего изучения.

Головокружение. Оно может быть результатом слишком быстрого вставания или небольшого обезвоживания. Но также головокружение может быть сигналом о возникшей проблеме с мозгом, сосудами, сердцем или желудочно-кишечной системой. Еще одна возможная причина – это низкое содержание гемоглобина, которым характеризуется анемия.

Что еще вызывает головокружение?
  • Вирусная инфекция внутреннего уха.
  • Гипертония.
  • Очень низкое кровяное давление.
  • Повышенный или крайне низкий уровень сахара в крови.
  • Заболевания щитовидной железы.
Сильное потоотделение. Чрезмерное потоотделение или гипергидроз может объясняться менопаузой, ожирением, чрезмерными физическими нагрузками, тревогой или стрессом.

Что еще вызывает повышенную потливость?
  • Проблемы с щитовидной железой.
  • Диабет.
  • Нарушения в работе сердца.
  • Инфекции.
  • Рак.
Зябкость. Постоянное ощущение зябкости является сигналом тела о таких проблемах со здоровьем, как гипотиреоз, анемия, плохое кровообращение, гипогликемия (низкий уровень сахара в крови), дефицит железа или некоторых витаминов.

Непреднамеренное похудение. Бесконтрольная потеря веса часто происходит в состоянии стресса, депрессии или возникает как побочный эффект принимаемых лекарств (например, статинов), а также заражения паразитами.

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Что еще вызывает непреднамеренное похудение?
  • Заболевания щитовидной железы.
  • Болезнь Крона и другие патологии ЖКТ.
  • Сердечно-сосудистые заболевания.
  • ВИЧ.
  • Деменция.
  • Рак.
Пятна на коже. Необычные родинки или пятна на коже могут быть признаком рака кожи, а могут и не быть. По данным Фонда рака кожи, если родинки или веснушки круглые, симметричные, не меняются в своей форме, то, скорее всего, волноваться не о чем. Но если пятна растут, выглядят асимметричны или не имеют четких границ, они могут быть признаком рака кожи меланомы, сообщил портал Eat this Not that.

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