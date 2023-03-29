Пять сигналов тела, которыми оно предупреждает о проблемах со здоровьем

Вирусная инфекция внутреннего уха.

Гипертония.

Очень низкое кровяное давление.

Повышенный или крайне низкий уровень сахара в крови.

Заболевания щитовидной железы.

Проблемы с щитовидной железой.

Диабет.

Нарушения в работе сердца.

Инфекции.

Рак.

Заболевания щитовидной железы.

Болезнь Крона и другие патологии ЖКТ.

Сердечно-сосудистые заболевания.

ВИЧ.

Деменция.

Рак.

Оно может быть результатом слишком быстрого вставания или небольшого обезвоживания. Но также головокружение может быть сигналом о возникшей проблеме с мозгом, сосудами, сердцем или желудочно-кишечной системой. Еще одна возможная причина – это низкое содержание гемоглобина, которым характеризуется анемия.Что еще вызывает головокружение?Чрезмерное потоотделение или гипергидроз может объясняться менопаузой, ожирением, чрезмерными физическими нагрузками, тревогой или стрессом.Что еще вызывает повышенную потливость?Постоянное ощущение зябкости является сигналом тела о таких проблемах со здоровьем, как гипотиреоз, анемия, плохое кровообращение, гипогликемия (низкий уровень сахара в крови), дефицит железа или некоторых витаминов.Бесконтрольная потеря веса часто происходит в состоянии стресса, депрессии или возникает как побочный эффект принимаемых лекарств (например, статинов), а также заражения паразитами.Что еще вызывает непреднамеренное похудение?Необычные родинки или пятна на коже могут быть признаком рака кожи, а могут и не быть. По данным Фонда рака кожи, если родинки или веснушки круглые, симметричные, не меняются в своей форме, то, скорее всего, волноваться не о чем. Но если пятна растут, выглядят асимметричны или не имеют четких границ, они могут быть признаком рака кожи меланомы, сообщил портал Eat this Not that.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ежедневные привычки могут оказаться для многих смертельными.

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