Пять сигналов тела, которыми оно предупреждает о проблемах со здоровьем
Эти изменения с телом могут быть первыми признаками серьезного заболевания или состояния, которое требует дальнейшего изучения.
Головокружение. Оно может быть результатом слишком быстрого вставания или небольшого обезвоживания. Но также головокружение может быть сигналом о возникшей проблеме с мозгом, сосудами, сердцем или желудочно-кишечной системой. Еще одна возможная причина – это низкое содержание гемоглобина, которым характеризуется анемия.
Что еще вызывает головокружение?
- Вирусная инфекция внутреннего уха.
- Гипертония.
- Очень низкое кровяное давление.
- Повышенный или крайне низкий уровень сахара в крови.
- Заболевания щитовидной железы.
Что еще вызывает повышенную потливость?
- Проблемы с щитовидной железой.
- Диабет.
- Нарушения в работе сердца.
- Инфекции.
- Рак.
Непреднамеренное похудение. Бесконтрольная потеря веса часто происходит в состоянии стресса, депрессии или возникает как побочный эффект принимаемых лекарств (например, статинов), а также заражения паразитами.
Что еще вызывает непреднамеренное похудение?
- Заболевания щитовидной железы.
- Болезнь Крона и другие патологии ЖКТ.
- Сердечно-сосудистые заболевания.
- ВИЧ.
- Деменция.
- Рак.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ежедневные привычки могут оказаться для многих смертельными.
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