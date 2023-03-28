Три ежедневные привычки могут оказаться для многих смертельными

Как известно, здоровые привычки оздоровляют тело, ум и общее состояние здоровья, тогда как нездоровые привычки разрушают его и могут сокращать продолжительность жизни. Специалисты констатируют, что люди могут следовать некоторым из этих вредных привычек каждый день, не осознавая, насколько они опасны, об этом информирует The Health Site.Плохое качество сна и недосыпание, особенно хроническое, могут разрушительно действовать на неврологическое здоровье. Несколько исследований показали, что люди среднего возраста, которые спят 6 или меньше часов в сутки, на 30% чаще страдают деменцией. Также ученые связывают постоянный недосып с развитием гипертонии и болезней сердца, депрессии, повышенной тревожности.Медики предупреждают: малоподвижность убивает. Отсутствие необходимой двигательной активности и физических упражнений значительно увеличивает вероятность сердечных заболеваний, ожирения и диабета типа 2.Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться солнцем в теплое время года. Его воздействие на организм имеет решающее значение для регулирования многих функций, включая циркадные ритмы, уровни энергии, а также выработку и усвоение витамина D. Тем не менее, слишком длительное пребывание на солнце, особенно без солнцезащитного крема, может быть смертельно опасным. Чрезмерное воздействие солнечных УФ-лучей – это одна из наиболее распространенных причин плоскоклеточного рака кожи и меланомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо лучшее время для приема витаминов.

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