Три ежедневные привычки могут оказаться для многих смертельными
Эти привычки, если их не контролировать, повышают риск развития смертельно опасных состояний.
Как известно, здоровые привычки оздоровляют тело, ум и общее состояние здоровья, тогда как нездоровые привычки разрушают его и могут сокращать продолжительность жизни. Специалисты констатируют, что люди могут следовать некоторым из этих вредных привычек каждый день, не осознавая, насколько они опасны, об этом информирует The Health Site.
Неполноценный сон. Плохое качество сна и недосыпание, особенно хроническое, могут разрушительно действовать на неврологическое здоровье. Несколько исследований показали, что люди среднего возраста, которые спят 6 или меньше часов в сутки, на 30% чаще страдают деменцией. Также ученые связывают постоянный недосып с развитием гипертонии и болезней сердца, депрессии, повышенной тревожности.
Сидячее времяпровождение. Медики предупреждают: малоподвижность убивает. Отсутствие необходимой двигательной активности и физических упражнений значительно увеличивает вероятность сердечных заболеваний, ожирения и диабета типа 2.
Пренебрежение защитой от солнца. Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться солнцем в теплое время года. Его воздействие на организм имеет решающее значение для регулирования многих функций, включая циркадные ритмы, уровни энергии, а также выработку и усвоение витамина D. Тем не менее, слишком длительное пребывание на солнце, особенно без солнцезащитного крема, может быть смертельно опасным. Чрезмерное воздействие солнечных УФ-лучей – это одна из наиболее распространенных причин плоскоклеточного рака кожи и меланомы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо лучшее время для приема витаминов.
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