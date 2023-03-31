Люди с экземой подвержены раку кожи

«Чем тяжелее атопический дерматит, тем выше риск развития рака», - заявили ведущий специалист проекта Маргарет Ю. Хуанг.

«Взрослые люди с экземой средней и тяжелой степени имели значительно более высокий риск развития меланомы, плоскоклеточного рака и базально-клеточного рака», - постулировали научные специалисты.

Экзема является хроническим рецидивирующим воспалительным заболеванием кожи, способным возникать как под влиянием генетики, так и в результате ослабления иммунитета, например, после каких-то заболеваний, поражений, вызванных экологическими факторами. Проявляется патология зудом, высыпаниями и образованиями на коже, варьирующимися от достаточно легких до тяжелых.Исследователи из Университета Южной Калифорнии констатировали, что индивидуальный дерматит увеличивает риск развития разного рака кожи: меланомы, плоскоклеточного рака и базально-клеточного рака.Ученые опирались на данные базы данных с 2007 по 2021 год. Они включали 60 миллионов взрослых человек возрастом 18 лет и старше с экземой и без нее, у которых впоследствии развилась меланома, плоскоклеточный рак и базально-клеточный рак. В результате была установлена связь между ее наличием и подверженностью раку кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти проблемах со здоровьем , которые обычно возникают или обостряются после 50 лет.

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