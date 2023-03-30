Пять проблем со здоровьем, которые обычно возникают после 50 лет

Доктор Ренука Типирнени, доцент кафедры общей медицины Мичиганского университета, заявил в интервью, что некоторые хронические заболевания чаще диагностируются у людей, начиная с 50 лет. О каких проблемах со здоровьем идет речь?Гипертония неизменно называется врачами среди основных причин инсульта, сердечного приступа, почечной недостаточности – словом, тех проблем, которые могут привести к смерти. При этом она не имеет очевидных симптомов, из-за чего ее часто называют «тихим убийцей». По данным Клиники Майо, чтобы не пропустить начавшуюся гипертонию, уже после 40 лет людям следует периодически проверять свое кровяное давление.Неконтролируемый избыток холестерина может привести к атеросклерозу и закупорке кровеносных сосудов, если его не лечить. Исследователи отмечают, что повышение его уровня тесно связано с атеросклерозом, вызывающим воспаление и такие сосудистые изменения, которые увеличивают риск опасных для человека сердечно-сосудистых событий. Чтобы определить содержание холестерина, необходимы анализы крови.Согласно исследованию Frontiers in Public Health, в возрасте после 50 лет становится все больше и больше жалоб на боль, вызванную артритом – воспалением в суставах. В частности, повышается частота поражений тазобедренного и коленного суставов. Особенно часто от артрита (прежде всего, от остеоартрита) страдают женщины.Диабет связан с осложнениями, которые включают заболевание периферических артерий и периферическую невропатию, ведущие в том числе к очень опасным диабетическим язвам стопы. Но на ранних стадиях тем же диабетом 2 типа можно управлять, изменив образ жизни. Проверять уровень сахара, отражающий наличие этой проблемы со здоровьем, тоже нужно по анализу крови.Это еще одна характерная возрастная проблема. После 50 лет, из-за снижения выработки половых гормонов начинает интенсивнее ухудшаться плотность костной ткани. Остеопороз бывает как у мужчин, так и у женщин, хотя последних он настигает чаще в связи с менопаузой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 40 лет у многих людей может иметься скрытый атеросклероз

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