Пять проблем со здоровьем, которые обычно возникают после 50 лет
Склонность к определенным проблемам со здоровьем усиливается в среднем возрасте.
Доктор Ренука Типирнени, доцент кафедры общей медицины Мичиганского университета, заявил в интервью, что некоторые хронические заболевания чаще диагностируются у людей, начиная с 50 лет. О каких проблемах со здоровьем идет речь?
Повышенное артериальное давление (гипертония). Гипертония неизменно называется врачами среди основных причин инсульта, сердечного приступа, почечной недостаточности – словом, тех проблем, которые могут привести к смерти. При этом она не имеет очевидных симптомов, из-за чего ее часто называют «тихим убийцей». По данным Клиники Майо, чтобы не пропустить начавшуюся гипертонию, уже после 40 лет людям следует периодически проверять свое кровяное давление.
Высокий уровень холестерина. Неконтролируемый избыток холестерина может привести к атеросклерозу и закупорке кровеносных сосудов, если его не лечить. Исследователи отмечают, что повышение его уровня тесно связано с атеросклерозом, вызывающим воспаление и такие сосудистые изменения, которые увеличивают риск опасных для человека сердечно-сосудистых событий. Чтобы определить содержание холестерина, необходимы анализы крови.
Артрит. Согласно исследованию Frontiers in Public Health, в возрасте после 50 лет становится все больше и больше жалоб на боль, вызванную артритом – воспалением в суставах. В частности, повышается частота поражений тазобедренного и коленного суставов. Особенно часто от артрита (прежде всего, от остеоартрита) страдают женщины.
Диабет. Диабет связан с осложнениями, которые включают заболевание периферических артерий и периферическую невропатию, ведущие в том числе к очень опасным диабетическим язвам стопы. Но на ранних стадиях тем же диабетом 2 типа можно управлять, изменив образ жизни. Проверять уровень сахара, отражающий наличие этой проблемы со здоровьем, тоже нужно по анализу крови.
Остеопороз. Это еще одна характерная возрастная проблема. После 50 лет, из-за снижения выработки половых гормонов начинает интенсивнее ухудшаться плотность костной ткани. Остеопороз бывает как у мужчин, так и у женщин, хотя последних он настигает чаще в связи с менопаузой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 40 лет у многих людей может иметься скрытый атеросклероз.
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