Можно ли диабетикам есть шоколад: врач Гуреева назвала безопасное количесво

«Это миф, что люди с диабетом должны избегать употребления шоколада, так как он сладкий и содержит большое количество сахара. Его можно употреблять в небольших количествах и не слишком часто, как часть здорового питания и образа жизни», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Каковы риски употребления шоколада?

«Обычно люди с диабетом выбирают «диабетический шоколад» или «шоколад без сахара» как «более здоровый» вариант для них. Всегда не забывайте проверять этикетку, чтобы узнать о содержимом. В этих продуктах может быть меньше сахаров, которые заменены жирами, что не так уж и хорошо. Альтернативные подсластители, такие как сахарные спирты (мальтит и сорбит), также могут быть добавлены, которые обладают слабительным эффектом. Стевия — натуральный подсластитель и лучший выбор при выборе «более здорового» шоколада».

Сколько шоколада можно есть диабетику?

Для некоторых людей существуют некоторые потенциальные риски, когда дело доходит до употребления большого количества кондитерских изделий. Людей с диабетом предупреждают, чтобы они не ели продукты, которые могут вызвать скачок сахара в крови, так как он уже находится на более высоком уровне, чем обычно.Из-за содержания сахара в шоколаде можно предположить, что диабетикам следует избегать его.Шоколад богат энергией, сахаром и насыщенными жирами, которые влияют на уровень глюкозы. Если употреблять его регулярно и в больших количествах, он также может повысить уровень холестерина и вызвать увеличение веса, а также проблемы с зубами и сердечные осложнения в долгосрочной перспективе.Лучшим выбором для людей с диабетом является высококачественный темный шоколад с содержанием какао около 70 процентов, так как содержание сахара и жира часто ниже, чем в белом или молочном шоколаде.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака пищевода.

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