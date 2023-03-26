Врач Гуреева назвала лучший и худший хлеб при диабете 2 типа
Гликемический индекс (ГИ) говорит нам о том, быстро, умеренно или медленно та или иная пища повышает уровень глюкозы в крови. ГИ варьируется от 0 до 100, при этом продукты с низким ГИ классифицируются как 55 или ниже, что может включать в себя некоторые виды цельнозернового хлеба.
«Некоторые виды хлеба, безусловно, влияют на уровень сахара в крови. Те, которые сильно обработаны (обычно белые по своей природе), такие как белый хлеб, известны тем, что повышают уровень сахара в крови. Хлеб является источником углеводов. Во время пищеварения углевод расщепляется на глюкозу, которая используется клетками организма в качестве основного источника энергии», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Известно, что другие цельнозерновые хлеба, такие как цельнозерновой или на закваске, имеют более низкий гликемический индекс и, следовательно, оказывают меньшее влияние на уровень сахара в крови.
«Обычно ищите хлеб, содержащий около 3 г клетчатки на ломтик. Увеличение количества клетчатки в вашем рационе может помочь вам справиться с диабетом».
Цельнозерновые углеводы, как правило, содержат больше клетчатки и меньше ГИ, что означает, что они меньше влияют на уровень глюкозы в крови.
Люди, которые предпочитают белый хлеб, но беспокоятся о потреблении клетчатки, могут попробовать белые сорта с высоким содержанием клетчатки. Но также следует следить за тем, чтобы в их рационе было много фруктов, овощей и других продуктов, богатых клетчаткой, таких как сухие завтраки.
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