Онколог Нидаль: кашель и боли в груди могут первыми сигналить о раке пищевода

«Онкологические заболевания очень коварны тем, что не имеют специфических симптомов, поэтому их легко принять за что-то другое. Установить диагноз поможет только комплексное обследование у специалиста», - заметил врач-онколог в беседе с «Известиями».

Затруднения при глотании.

Дискомфорт или боли, ощущаемые в грудной клетке.

Дискомфорт в животе.

Тошнота и рвота.

Диарея.

Непроизвольная потеря веса.

Кашель.

Проблемы с дыханием.

«Если симптомы не ослабевают и не проходят в течение продолжительного времени, надо обращаться к врачу», - посоветовал онколог.

Врач-онколог Нидаль заявил, что при заболевании раком пищевода (как и при других онкологических заболеваниях) люди могут не замечать его начальных проявлений, поскольку они не являются специфическими. Те симптомы, которые возникают, также бывают свойственны многим другим состояниям.В то же время, уточнил он, определенные изменения в состоянии организма все же могут происходить. Онколог Нидаль перечислил симптомы, которые могут первыми сигналить о раке пищевода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в некоторых случаях возникающая зевота предвещает наступление инсульта.

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