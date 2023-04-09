Эксперт Подобедов: стремление пить много воды может быть опасным для организма
По словам эксперта Романа Подобедова, большое количество воды, выпитой за день, может вредить сердцу, почкам, легким.
Специалист сообщил в интервью, что популярное мнение о пользе ежедневного питья воды нередко вводит людей в заблуждение по поводу ее количества. Многие убеждены, что воды нужно пить много, но на самом деле стремление употреблять ее в большом количестве может быть опасным для организма.
«Пытаясь выпивать по 2,5 литра воды в день, отдельные люди заметно превышают необходимое количество жидкости», - заметил Роман Подобедов.
Эксперт констатировал, что когда речь заходит о потреблении влаги, учитывается не только выпиваемая чистая вода – подсчет распространяется на всю жидкость, получаемую организмом в течение дня. То есть, общий суточный объем воды – это также жидкость, содержащаяся в других напитках и в еде.
Роман Подобедов подчеркнул, что вода, получаемая организмом в чересчур большом объеме, может спровоцировать ухудшение самочувствия, навредить работе внутренних органов.
«Излишнее потребление воды чревато повышением нагрузки на сердце, почки и легкие», - предупредил эксперт, беседуя с «Мослентой».
Другие неблагополучные состояния, которые могут возникать из-за чрезмерного употребления жидкости.
- Головная боль.
- Слабость.
- Чувство тошноты.
- Головокружение.
- Набор веса.
- Отечность.
- Повышение артериального давления.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Роман Подобедов
Здоровье
директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер»
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