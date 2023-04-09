Эксперт Подобедов: стремление пить много воды может быть опасным для организма

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стакан воды в руке

По словам эксперта Романа Подобедова, большое количество воды, выпитой за день, может вредить сердцу, почкам, легким.

Специалист сообщил в интервью, что  популярное мнение о пользе ежедневного питья воды нередко вводит людей в заблуждение по поводу ее количества. Многие убеждены, что воды нужно пить много, но на самом деле стремление употреблять ее в большом количестве может быть опасным для организма.

«Пытаясь выпивать по 2,5 литра воды в день, отдельные люди заметно превышают необходимое количество жидкости», - заметил Роман Подобедов.

Эксперт констатировал, что когда речь заходит о потреблении влаги, учитывается не только выпиваемая чистая вода – подсчет распространяется на всю жидкость, получаемую организмом в течение дня. То есть, общий суточный объем воды – это также жидкость, содержащаяся в других напитках и в еде.

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Роман Подобедов подчеркнул, что вода, получаемая организмом в чересчур большом объеме, может спровоцировать ухудшение самочувствия, навредить работе внутренних органов.

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«Излишнее потребление воды чревато повышением нагрузки на сердце, почки и легкие», - предупредил эксперт, беседуя с «Мослентой».

Другие неблагополучные состояния, которые могут возникать из-за чрезмерного употребления жидкости.
  • Головная боль.
  • Слабость.
  • Чувство тошноты.
  • Головокружение.
  • Набор веса.
  • Отечность.
  • Повышение артериального давления.
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Роман Подобедов
Роман Подобедов
Здоровье
директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер»
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