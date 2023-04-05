Как правильно пить кофе при повышенном давлении: кардиолог Аскаров

«При давлении 140-150 на 90 и пульсе не более 100-120 ударов в минуту некрепкий кофе пить можно – чашку некрепкого напитка максимум три раза за день», - рассказал Азизхон Аскаров изданию «АиФ».

«Если давление изначально очень высокое (до 170-180) и человек не принимает таблетки от гипертонии, тогда от кофе следует отказаться», - уточнил специалист.

Кардиолог Аскаров заявил в интервью, что повышенное давление не является абсолютным табу на употребление кофе, а также объяснил, как правильно пить этот во многих отношениях полезный напиток.Прежде всего, отметил медик, люди с гипертонией не должны употреблять кофе на пустой желудок. Кроме того, гипертоникам противопоказан крепко заваренный напиток.Что также важно – при употреблении кофе необходимо учитывать цифры АД и пульса.В то же время, подчеркнул кардиолог, нужно учитывать индивидуальные реакции организма на кофеин. При появлении неприятных симптомов после кофе (речь идет об учащенном сердцебиении, покраснении лица, скачке давления), лучше его не пить. Либо употреблять напиток в его совсем слабой версии, не вызывающей подобных изменений.Аскаров предупредил, что при столь высоких показателях давления прием тонизирующего напитка чреват развитием гипертонического криза, который проявляется головокружением, болью в груди, одышкой, аритмией потерей сознания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях вредно есть супы.

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