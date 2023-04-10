Онколог Воробьев назвал ранние симптомы рака поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы с медицинской точки зрения называется карциномой поджелудочной железы и не является одним из распространенных видов рака. Но ни один другой не является таким коварным: больные и их врачи узнают о раке поджелудочной железы только тогда, когда уже слишком поздно для лечения.
И хотя показатели выживаемости для большинства видов рака значительно увеличились за последние годы, через пять лет после постановки диагноза у пациентов с поджелудочной железой она по-прежнему составляет всего восемь процентов. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего два-три года, а у пациентов часто всего несколько месяцев.
Это факторы риска рака поджелудочной железы
Курение, ожирение, диета, богатая жирами и мясом, чрезмерное употребление алкоголя являются факторами риска развития рака поджелудочной железы. Однако связь не столь очевидна, как между курением и раком легких. И наоборот, вам следует избегать алкоголя и никотина и придерживаться сбалансированной диеты, например, в соответствии со средиземноморской диетой.
Так проявляется рак поджелудочной железы
"На ранних стадиях заболевания рак поджелудочной железы не вызывает или вызывает только неспецифические симптомы, такие как потеря аппетита или чувство давления в верхней части живота, которые также могут иметь другие причины. Постоянная боль в спине, которую нельзя объяснить напряжением или плохой осанкой, также может быть признаком", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Другие симптомы:
- сильная боль
- значительная потеря веса или
- желтуха
Диагностика рака поджелудочной железы
Врачи обычно обнаруживают злокачественную опухоль поздно и часто случайно при повторном осмотре органов брюшной полости. При подозрении на рак поджелудочной железы семейный врач сначала проводит физикальное обследование с ультразвуковым исследованием брюшной полости. Для дальнейших обследований, таких как компьютерная томография и эндоскопическое исследование, семейный врач направит вас к соответствующему специалисту, при необходимости в онкологический центр.
Биопсия, которая обеспечивает диагностику многих других видов рака, бесполезна при раке поджелудочной железы. Потому что удаление ткани из поджелудочной железы сложно и небезопасно.
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