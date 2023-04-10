Это факторы риска рака поджелудочной железы

Так проявляется рак поджелудочной железы

"На ранних стадиях заболевания рак поджелудочной железы не вызывает или вызывает только неспецифические симптомы, такие как потеря аппетита или чувство давления в верхней части живота, которые также могут иметь другие причины. Постоянная боль в спине, которую нельзя объяснить напряжением или плохой осанкой, также может быть признаком", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

сильная боль

значительная потеря веса или

желтуха

Диагностика рака поджелудочной железы

И хотя показатели выживаемости для большинства видов рака значительно увеличились за последние годы, через пять лет после постановки диагноза у пациентов с поджелудочной железой она по-прежнему составляет всего восемь процентов. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего два-три года, а у пациентов часто всего несколько месяцев.Курение, ожирение, диета, богатая жирами и мясом, чрезмерное употребление алкоголя являются факторами риска развития рака поджелудочной железы. Однако связь не столь очевидна, как между курением и раком легких. И наоборот, вам следует избегать алкоголя и никотина и придерживаться сбалансированной диеты, например, в соответствии со средиземноморской диетой.Возникают только при запущенных стадиях заболевания.Врачи обычно обнаруживают злокачественную опухоль поздно и часто случайно при повторном осмотре органов брюшной полости. При подозрении на рак поджелудочной железы семейный врач сначала проводит физикальное обследование с. Для дальнейших обследований, таких каксемейный врач направит вас к соответствующему специалисту, при необходимости в онкологический центр.Биопсия,обеспечивает диагностику многих других видов рака, бесполезнараке поджелудочной железы. Потому что удаление ткани из поджелудочной железы сложно и небезопасно.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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