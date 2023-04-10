Терапевт Елфимова объяснила опасность аспирина, анальгина и капотена

706 Фото: https://unsplash.com/photos/7xs6ugHUQ_w
таблетки и стакан воды

Врач-терапевт Ирина Елфимова: прием аспирина, анальгина и капотена связан с риском развития неблагополучных и потенциально опасных состояний.

Объясняя в интервью, чем опасен прием популярных лекарств, терапевт Елфимова заметила, что у людей, имеющих язвенное поражение желудка, использование аспирина может стать причиной обострения патологических симптомов, включая тошноту и боли в животе.

Что касается анальгина, врач назвала данный препарат небезопасным для людей, которым присуща аллергия на нестероидные противовоспалительные лекарства. Если имеется такая особенность, то последствиями принятого анальгина могут стать кожная сыпь, отек слизистых тканей во рту и горле с последующим удушьем.

"Может привести к развитию рака": терапевт объяснила вред горячего чая


«При длительном приеме анальгин способен вызывать развитие заболевания крови, при котором наблюдается снижение тромбоцитов или лейкоцитов», - сказала Елфимова «Известиям».

Комментируя возможную опасность капотена (распространенное гипотензивное средство), медик подчеркнула, что его не следует принимать людям, которым не была диагностирована гипертония. Самодеятельное, несогласованное с врачом употребление данного препарата чревато возникновением таких проблем, как слишком сильное снижение АД с обморочным состоянием, нарушения сна, головокружение, аритмия.

Врач: прием аспирина или анальгина при коронавирусе неприемлем


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить организму прием мочегонных препаратов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Елфимова
Ирина Елфимова
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Для детей до 12 лет аспирин может быть смертельно опасен – врач
Врач Марина Анисимова: как могут навредить обезболивающие?
Врач предупреждает об опасности приема аспирина: возможны серьезные осложнения
Теги : прием лекарств, опасность для здоровья, Ирина Елфимова