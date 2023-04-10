Врач Мясников предупредил об опасных свойствах мочегонных препаратов

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капсулы с препаратом в ладони

Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников: прием мочегонных препаратов может вызвать аритмию.

Доктор Мясников предупредил об опасных свойствах мочегонных препаратов. По словам медика, с их приемом тесно связано возникновение аритмии (нарушение сердечного ритма).

Врач Мясников предупредил о наиболее опасной для здоровья привычке


«Мочегонные препараты вымывают калий, натрий, выводят определенные электролиты и микроэлементы», - этим врач объяснил их способность провоцировать аритмию.

В свою очередь, при появлении аритмии, считает Александр Мясников, нужно проверять содержание электролитов в крови. Он заявил, что снижение их уровня может обуславливаться дисбалансом электролитов, который возникает после использования мочегонных препаратов. Подобное сокращение электролитов врач назвал «классическим осложнением», возникающим вследствие приема мочегонных средств.

Врач Мясников: мочегонные средства могут оказаться смертельно опасными для сердца


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы вредные эффекты таких популярных средств как оксолиновая мазь и зеленка.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : мочегонные средства, аритмия сердца, Александр Мясников