Врач Мясников предупредил об опасных свойствах мочегонных препаратов

«Мочегонные препараты вымывают калий, натрий, выводят определенные электролиты и микроэлементы», - этим врач объяснил их способность провоцировать аритмию.

Доктор Мясников предупредил об опасных свойствах мочегонных препаратов. По словам медика, с их приемом тесно связано возникновение аритмии (нарушение сердечного ритма).В свою очередь, при появлении аритмии, считает Александр Мясников, нужно проверять содержание электролитов в крови. Он заявил, что снижение их уровня может обуславливаться дисбалансом электролитов, который возникает после использования мочегонных препаратов. Подобное сокращение электролитов врач назвал «классическим осложнением», возникающим вследствие приема мочегонных средств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы вредные эффекты таких популярных средств как оксолиновая мазь и зеленка.

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