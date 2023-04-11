Врач Жемчугов предупредил о высоком риске заразиться корью в лифте

«Такой пример приведу. В девятиэтажном доме в лифте проехал человек, больной корью. Потом час в этом лифте будет заразная ситуация. И люди, которые едут, они тоже будут все заражены», - сообщил иммунолог.

Врач Жемчугов предупредил в интервью, что сегодня для жителей многоквартирных домов существует достаточно высокий риск заразиться корью. Данная инфекция опасна своими осложнениями: в их ряду медики называют пневмонию, инфекции мозга и энцефалит, поражение печени, даже смерть. При этом своих жертв корь поражает очень быстро, она является высококонтагиозным заболеванием.На сегодняшний день известно о ряде случаев выявления заболеваемости корью в разных регионах РФ. Эпидемиологи связывают их с нахождением в стране непривитых жителей ближнего зарубежья – от них корь подхватывают уже не сделавшие прививку россияне.Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заметил в комментарии для «Говорит Москва», что для инфицирования корью большого числа людей достаточно минимального количества вируса. Медик предупредил о высоком риске заразиться инфекцией в обычном лифте.Он подчеркнул, что наиболее эффективной мерой профилактики кори являются прививки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на какие заболевания может указывать зуд в ногах.

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