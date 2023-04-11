Клиника Майо: зуд в ногах может указывать на болезни печени и щитовидной железы

«В более редких случаях раздражение кожи и зуд в ногах могут быть признаком других заболеваний, таких как диабет, некоторые виды рака, нервные расстройства, депрессия, аллергия», - предупредили врачи.

В случае этого кожного заболевания ощущаются зуд, воспаление кожи, сыпь, волдыри – это одна из причин зуда в ногах, перечисленных специалистами Клиники Майо. Легкие варианты экземы обычно вызывают только небольшие участки зудящей кожи, но если она тяжелая, сыпь может распространяться по всему телу.Он представляет собой неврологическое расстройство, характеризующееся неприятным желанием постоянно двигать ногами. Люди с этим синдромом часто описывают ощущение в ногах как зуд, ползание мурашек, пульсацию или тянущую боль. Особенно часто страдают от него женщины.По данным Клиники Майо, зуд в ногах может указывать на болезни щитовидной железы. В частности, на патологическое состояние, вызванное недостаточной активным производством ее гормонов, – гипотиреоз, при котором часто возникает проблема чрезмерной сухости и шелушения кожи.Печень вырабатывает так называемые желчные соли, которые помогают пищеварению. У людей с заболеваниями этого органа под кожей может накапливаться более высокий уровень солей желчных кислот, что, в свою очередь, может вызывать зуд.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться экранная мигрень

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