Изменившийся вид мочи может быть сигналом об опасных заболеваниях

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туалетная комната

При развитии заболеваний тело может подавать сигналы о возникших патологиях, и изменение привычного вида мочи является одним из них.

В моче естественным образом содержится желтый пигмент. Если организму хватает влаги, ее цвет будет светло-желтым, почти прозрачным. Если же он обезвожен, моча становится темной, янтарной.

Потемнение.Что еще, помимо обезвоживания, может вызывать потемнение  мочи?
  • Диабет 2 типа.
  • Бактериальная инфекция.
  • Побочные эффекты лекарств.
  • Проблемы с печенью или почками.
  • Инфекции мочевыводящих путей.
Мутный вид мочи. Мутная моча может быть признаком следующих патологий.

Инфекция мочевыводящих путей. Помутнение мочи возникает из-за присутствия гноя или избытка лейкоцитов.

Преэклампсия. Мутны вид мочи во время беременности также может быть признаком повышенного артериального давления и поражения почек.

Пневматурия (наличие газа в моче). В этом случае подозревают кишечно-пузырный свищ или инфицирование мочевых путей.

Кровь в моче (гематурия). Такой вид мочи может быть сигналом об опасных заболеваниях: в частности, таких как
  • Камни в мочевом пузыре или почках.
  • Болезнь или травма почек.
  • Увеличенная предстательная железа.
  • Рак почки или мочевого пузыря.
Оранжевая моча. Помимо сильного обезвоживания мочу могут делать оранжевой накопление желчи в кровотоке, желтуха.

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Зеленая моча. Бактериальная инфекция, возникающая вследствие  заражения синегнойной палочкой, может привести к тому, что моча приобретет синий, зеленый или даже фиолетовый оттенок, рассказали медицинские эксперты издания Times of India.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут провоцировать снижение артериального давления.

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