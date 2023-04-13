Изменившийся вид мочи может быть сигналом об опасных заболеваниях
При развитии заболеваний тело может подавать сигналы о возникших патологиях, и изменение привычного вида мочи является одним из них.
В моче естественным образом содержится желтый пигмент. Если организму хватает влаги, ее цвет будет светло-желтым, почти прозрачным. Если же он обезвожен, моча становится темной, янтарной.
Потемнение.Что еще, помимо обезвоживания, может вызывать потемнение мочи?
- Диабет 2 типа.
- Бактериальная инфекция.
- Побочные эффекты лекарств.
- Проблемы с печенью или почками.
- Инфекции мочевыводящих путей.
Инфекция мочевыводящих путей. Помутнение мочи возникает из-за присутствия гноя или избытка лейкоцитов.
Преэклампсия. Мутны вид мочи во время беременности также может быть признаком повышенного артериального давления и поражения почек.
Пневматурия (наличие газа в моче). В этом случае подозревают кишечно-пузырный свищ или инфицирование мочевых путей.
Кровь в моче (гематурия). Такой вид мочи может быть сигналом об опасных заболеваниях: в частности, таких как
- Камни в мочевом пузыре или почках.
- Болезнь или травма почек.
- Увеличенная предстательная железа.
- Рак почки или мочевого пузыря.
Зеленая моча. Бактериальная инфекция, возникающая вследствие заражения синегнойной палочкой, может привести к тому, что моча приобретет синий, зеленый или даже фиолетовый оттенок, рассказали медицинские эксперты издания Times of India.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут провоцировать снижение артериального давления.
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