Изменившийся вид мочи может быть сигналом об опасных заболеваниях

Диабет 2 типа.

Бактериальная инфекция.

Побочные эффекты лекарств.

Проблемы с печенью или почками.

Инфекции мочевыводящих путей.

Камни в мочевом пузыре или почках.

Болезнь или травма почек.

Увеличенная предстательная железа.

Рак почки или мочевого пузыря.

В моче естественным образом содержится желтый пигмент. Если организму хватает влаги, ее цвет будет светло-желтым, почти прозрачным. Если же он обезвожен, моча становится темной, янтарной.Что еще, помимо обезвоживания, может вызывать потемнение мочи?Мутная моча может быть признаком следующих патологий.Помутнение мочи возникает из-за присутствия гноя или избытка лейкоцитов.Мутны вид мочи во время беременности также может быть признаком повышенного артериального давления и поражения почек.В этом случае подозревают кишечно-пузырный свищ или инфицирование мочевых путей.Такой вид мочи может быть сигналом об опасных заболеваниях: в частности, таких какПомимо сильного обезвоживания мочу могут делать оранжевой накопление желчи в кровотоке, желтуха.Бактериальная инфекция, возникающая вследствие заражения синегнойной палочкой, может привести к тому, что моча приобретет синий, зеленый или даже фиолетовый оттенок, рассказали медицинские эксперты издания Times of India.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут провоцировать снижение артериального давления.

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