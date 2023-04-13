Кардиолог Панова: низкое давление может возникать при проблемах с сердцем и щитовидной железой

Усталость, нехватка энергии.

Головокружение, потери равновесия.

Обморок.

Тошнота или чувство дискомфорта в животе

Влажная от пота кожа.

Депрессия.

Нечеткое зрение

«Низкое кровяное давление может быть следствием приема некоторых лекарств, таких как бета-блокаторы и нитроглицерин, используемых в лечения сердечных заболеваний, а помимо них – диуретиков, антидепрессантов и лекарства от эректильной дисфункции», - дополнила кардиолог Панова.

Наиболее распространенные симптомы низкого кровяного давления возникают из-за того, что головной мозг не получает достаточного кровотока. К ним относятся следующие ощущения.Кардиолог Анна Панова рассказала в беседе с «МедикФорум», что низкое давление или ортостатическая гипотензия (снижение кровяного давления при изменении положения тела) могут возникать в случае проблем с сердцем, щитовидной железой и не только.По словам врача, люди не всегда осознают, что у них произошел сердечный приступ. Один из его признаков – снижение артериального давления из-за возникающего нарушения кровообращения.Оно тоже может привести низкому кровяному давлению.Таким проблемам, как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, также свойственны состояния усталости, слабости и гипотонии.При наличии бактериальных инфекций (например, в легких или мочевыводящих путях) патогенные микроорганизмы способны проникать в кровь. Выделяемые ими токсины повышают риск ее заражения и развития септического шока, вызывающего гипотонию.Крайняя форма аллергии предполагает развитие анафилактического шока, при котором происходит значительное падение артериального давления.Данное нарушение, известное также как малокровие, характеризуется недостаточной выработкой эритроцитов, часто возникающей из-за дефицита в организме витамина B12 вкупе с фолиевой кислотой. Людям с анемией свойственно страдать от низкого давления и тонуса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие серьезные заболевания может указывать боль в ключице.

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