Кардиолог Панова: низкое давление может возникать при проблемах с сердцем и щитовидной железой

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плохое самочувствие

Врач-кардиолог Анна Панова: состояние низкого давления (гипотония) может возникать как само по себе, так и в качестве симптома широкого спектра проблем со здоровьем.

Наиболее распространенные симптомы низкого кровяного давления возникают из-за того, что головной мозг не получает достаточного кровотока. К ним относятся следующие ощущения.
  • Усталость, нехватка энергии.
  • Головокружение, потери равновесия.
  • Обморок.
  • Тошнота или чувство дискомфорта в животе
  • Влажная от пота кожа.
  • Депрессия.
  • Нечеткое зрение
Кардиолог Анна Панова рассказала в беседе с «МедикФорум», что низкое давление или ортостатическая гипотензия (снижение кровяного давления при изменении положения тела) могут возникать в случае проблем с сердцем, щитовидной железой и не только.

Острое сердечно-сосудистое заболевание, инфаркт. По словам врача, люди не всегда осознают, что у них произошел сердечный приступ. Один из его признаков – снижение артериального давления из-за возникающего нарушения кровообращения.

Обезвоживание. Оно тоже может привести низкому кровяному давлению.

Эндокринные расстройства. Таким проблемам, как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, также свойственны состояния усталости, слабости и гипотонии.

Инфекции крови. При наличии бактериальных инфекций (например, в легких или мочевыводящих путях) патогенные микроорганизмы способны проникать в кровь. Выделяемые ими токсины повышают риск ее заражения и развития септического шока, вызывающего гипотонию.

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Аллергическая реакция. Крайняя форма аллергии предполагает развитие анафилактического шока, при котором происходит значительное падение артериального давления.

Анемия. Данное нарушение, известное также как малокровие, характеризуется недостаточной выработкой эритроцитов, часто возникающей из-за дефицита в организме витамина B12 вкупе с фолиевой кислотой. Людям с анемией свойственно страдать от низкого давления и тонуса.

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«Низкое кровяное давление может быть следствием приема некоторых лекарств, таких как бета-блокаторы и нитроглицерин, используемых в лечения сердечных заболеваний, а помимо них – диуретиков, антидепрессантов и лекарства от эректильной дисфункции», - дополнила кардиолог Панова.

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