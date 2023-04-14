Терапевт Никитина: лишний вес может стать причиной развития проблемы недержания

«Абдоминальный вес ослабляет тазовое дно, что делает вас склонными к недержанию мочи даже при небольшом напряжении, которое возникает, когда вы смеетесь, кашляете или чихаете», - заметила медик.

Недержание мочи как правило возникает из-за перенапряжения или слабости мышц, отвечающих за контроль ее потока. Распространенным симптомом того, что мочевой пузырь ослабленный, является желание сходить в туалет чаще, чем обычно. О том, какие причины вызывают развития проблемы недержания, «МедикФорум» поговорил с терапевтом Светланой Никитиной.Во время беременности мышцы таза женщины сильно растягиваются и при этом ослабевают. Если мышцы таза не обеспечивают достаточную поддержку, мочевой пузырь может провисать или опускаться, вызывая состояние, известное как цистоцеле. Одним из сигналов того, что это происходит, является недержание мочи.По словам Терапевта Никитиной, лишний вес тоже может стать причиной развития проблемы недержания. При наличии избыточной массы тела увеличивается внутрибрюшное давление, что, в свою очередь, повышает давление в мочевом пузыре. Особенно неприятным в этом плане является ожирение живота.При скоплении стула в кишечнике его масса оказывает давление на мочевой пузырь, не позволяя ему наполниться настолько, насколько это необходимо. Это также заставляет мочевой пузырь сокращаться, когда не нужно, провоцируя сильные позывы и при незначительном наполнении.Они могут привести к ослаблению мочевого пузыря и повышению внутрибрюшного давления, влияющим на возникновение недержания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменившийся вид мочи может быть сигналом об опасных заболеваниях.

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