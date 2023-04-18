Онколог Карасев: повторяющаяся изжога может указывать на опухоль в желудке

«В конце пищевода находится клапан, который позволяет комку еды пройти только в один конец. После попадания пищи в желудок этот клапан закрывается, и дальше еда спокойно переваривается. Если возникает изжога, это говорит о том, что клапан начинает пропускать содержимое желудка обратно в пищевод», - объяснил врач.

Онколог Карасев предупредил россиян, что хорошо знакомая многим изжога может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.Карасев подчеркнул, что тревожным признаком является систематическое возникновение чувство изжоги – например, ежедневно или несколько раз на протяжении недели. В том случае нужно обязательно пройти обследование.Медик напомнил, что изжогу могут вызывать жирные, острые блюда. Но если она регулярно возникает при употреблении другой еды или при поедании какого-то определенного продукта, это должно настораживать. Человеку с такой изжогой тоже нужно обследоваться.Какие проблемы могут вызывать повторяющуюся изжогу? Помимо «сломанного» клапана в пищеводе ее причиной могут быть гастрит, язва, проблемы с кислотностью, опухоли в желудке, перечислил Иван Карасев.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что храпящим во сне людям может грозить инсульт.

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