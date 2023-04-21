Врач Макушева: болью под ребрами проявляются панкреатит и рак поджелудочной

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боль в животе

Врач-гастроэнтеролог Александра Макушева: стойкие болевые ощущения под ребрами могут быть признаком серьезных заболеваний поджелудочной железы.

Гастроэнтеролог Макушева рассказала в интервью о симптомах, которыми проявляются опасные патологии поджелудочной железы.

«Непроходящие боли под ребрами и в верхней части живота, а также опоясывающая боль являются тревожными признаками. Они могут указывать на такие заболевания, как панкреатит, панкреонекроз, доброкачественные или злокачественные опухоли поджелудочной железы», - рассказала врач «Вечерней Москве».

Макушева добавила, что в случае названных заболеваний помимо болевых ощущений часто наблюдаются следующие симптомы.
  • Тошнота, рвота.
  • Диарея.
  • Повышенная температура тела.
  • Вздутие живота.
  • Метеоризм.
  • Быстрая утомляемость.
Панкреатит. Медик уточнила, что он может проявляться опоясывающей болью под правым ребром, отдающей в спину или в грудную клетку, а также в низ живота. Усиление дискомфорта ощущается после приема пищи, курения, выпивки.

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Рак поджелудочной железы. Александра Макушева предупредила: риск заболевания особенно высок у курильщиков, людей с хроническим панкреатитом и болезнями ротовой полости.

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