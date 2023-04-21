Врач Макушева: болью под ребрами проявляются панкреатит и рак поджелудочной
Врач-гастроэнтеролог Александра Макушева: стойкие болевые ощущения под ребрами могут быть признаком серьезных заболеваний поджелудочной железы.
Гастроэнтеролог Макушева рассказала в интервью о симптомах, которыми проявляются опасные патологии поджелудочной железы.
«Непроходящие боли под ребрами и в верхней части живота, а также опоясывающая боль являются тревожными признаками. Они могут указывать на такие заболевания, как панкреатит, панкреонекроз, доброкачественные или злокачественные опухоли поджелудочной железы», - рассказала врач «Вечерней Москве».
Макушева добавила, что в случае названных заболеваний помимо болевых ощущений часто наблюдаются следующие симптомы.
- Тошнота, рвота.
- Диарея.
- Повышенная температура тела.
- Вздутие живота.
- Метеоризм.
- Быстрая утомляемость.
Рак поджелудочной железы. Александра Макушева предупредила: риск заболевания особенно высок у курильщиков, людей с хроническим панкреатитом и болезнями ротовой полости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли «заработать» рак желудка из-за любви к острой еде.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий