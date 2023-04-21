Врач Макушева: болью под ребрами проявляются панкреатит и рак поджелудочной

«Непроходящие боли под ребрами и в верхней части живота, а также опоясывающая боль являются тревожными признаками. Они могут указывать на такие заболевания, как панкреатит, панкреонекроз, доброкачественные или злокачественные опухоли поджелудочной железы», - рассказала врач «Вечерней Москве».

Тошнота, рвота.

Диарея.

Повышенная температура тела.

Вздутие живота.

Метеоризм.

Быстрая утомляемость.

Гастроэнтеролог Макушева рассказала в интервью о симптомах, которыми проявляются опасные патологии поджелудочной железы.Макушева добавила, что в случае названных заболеваний помимо болевых ощущений часто наблюдаются следующие симптомы.Медик уточнила, что он может проявляться опоясывающей болью под правым ребром, отдающей в спину или в грудную клетку, а также в низ живота. Усиление дискомфорта ощущается после приема пищи, курения, выпивки.Александра Макушева предупредила: риск заболевания особенно высок у курильщиков, людей с хроническим панкреатитом и болезнями ротовой полости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли «заработать» рак желудка из-за любви к острой еде.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.