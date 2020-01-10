Диабет, панкреатит и рак: врач рассказала о симптомах болезней поджелудочной железы
Повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, нарушения зрения, боль в спине и животе, желтоватый оттенок кожи могут оказаться симптомами заболеваний поджелудочной железы, - об этом рассказала немецкий специалист по раку желудочно-кишечного тракта, директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Хана Алгюль.
По словам эксперта, заболевания поджелудочной железы в последнее время встречаются все чаще. Это относится ко всем трем основным патологиям железы – панкреатиту, диабету и раку поджелудочной железы.
«И острый, и хронический панкреатит возникают сегодня гораздо чаще, чем десять лет назад. У 10-15 процентов пострадавших даже развивается тяжелый панкреатит, при котором вероятность развития наиболее драматического для жизни смертного сценария составляет от 30 до 40 процентов», - сообщила Хана Алгюль на портале Focus.de.
Также, добавила врач, происходит рост случаев рака поджелудочной железы.
Какие симптомы говорят о болезнях поджелудочной железы? Про словам эксперта, медикам хорошо известны ранние признаки наиболее распространенного заболевания поджелудочной железы – диабета. К ним относятся повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, нарушения зрения.
«Простые анализы крови могут быстро определить, есть ли у вас диабет, и начать соответствующее лечение хронического заболевания», - добавила специалист.
Два других заболевания поджелудочной железы - панкреатит и рак поджелудочной железы - характеризуются довольно неспецифической болью.
«Поскольку железа находится глубоко в животе, позади желудка и позвоночника, часто возникают боли в спине, которые легко спутать с проблемами межпозвонкового диска или тому подобным. Также может возникнуть боль, которая нередко ошибочно определяется как проблема с желудком», - рассказала Хана Алгюль.
Помимо боли в спине и животе существует симптом, типичный для панкреатита и карциномы поджелудочной железы: больная поджелудочная железа давит на желчный проток, который проходит вдоль него. Окклюзия желчных протоков приводит к желтухе с пожелтением глазных яблок и кожи, дополнила клиническую картину эксперт.
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