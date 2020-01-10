Диабет, панкреатит и рак: врач рассказала о симптомах болезней поджелудочной железы

«И острый, и хронический панкреатит возникают сегодня гораздо чаще, чем десять лет назад. У 10-15 процентов пострадавших даже развивается тяжелый панкреатит, при котором вероятность развития наиболее драматического для жизни смертного сценария составляет от 30 до 40 процентов», - сообщила Хана Алгюль на портале Focus.de.

«Простые анализы крови могут быстро определить, есть ли у вас диабет, и начать соответствующее лечение хронического заболевания», - добавила специалист.

«Поскольку железа находится глубоко в животе, позади желудка и позвоночника, часто возникают боли в спине, которые легко спутать с проблемами межпозвонкового диска или тому подобным. Также может возникнуть боль, которая нередко ошибочно определяется как проблема с желудком», - рассказала Хана Алгюль.